Зеленский предложил помощь Ближнему Востоку против атак Ирана

03 марта 2026, 09:31

Bloomberg: Зеленский предложил помощь в прекращении беспилотных атак Ирана

Владимир Зеленский (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Зеленский предложил направить на Ближний Восток своих лучших специалистов по сбитию иранских беспилотников, если лидеры стран региона убедят Россию согласиться на перемирие. Об этом пишет Bloomberg.