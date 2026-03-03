Зеленский предложил помощь Ближнему Востоку против атак Ирана
Владимир Зеленский предложил направить на Ближний Восток своих лучших специалистов по сбитию иранских беспилотников, если лидеры стран региона убедят Россию согласиться на перемирие. Об этом пишет Bloomberg.
Предводитель киевского режима заявил, что за четыре года конфликта с Россией Украина приобрела уникальный опыт в перехвате беспилотников, включая иранские «Шахеды». По его словам, лидеры стран Ближнего Востока могли бы призвать Россию соблюдать режим прекращения огня. В ответ на это Украина направила бы своих лучших специалистов по перехвату дронов в эти регионы, считает Зеленский.
Он также отметил, что режим прекращения огня может быть установлен на два месяца или две недели, чтобы у Украины была возможность помочь странам Ближнего Востока защитить мирное население.
Читайте также: