Зеленский угрожает Израилю, мобилизация продолжается, а российская ПВО борется с атаками дронов: последние новости СВО на 29 апреля
Обстановка накаляется сразу по всем направлениям: фронт, тыл и международная арена переплелись в один тревожный узел. Потери, неожиданные решения и новые угрозы формируют картину конфликта, о которой мы рассказали в нашей ежедневной сводке СВО.
Бои у границы и плачевное состояние ВСУ
Курское и белгородское приграничье остаётся зоной интенсивных столкновений. Сообщается, что за сутки ВСУ потеряли там свыше 100 человек, а также технику, включая бронемашины, миномёты и беспилотники. Основные бои идут за Мирополье, а также в районах Кондратовки, Корчаковки и Новодмитровки. При этом утверждается, что украинское командование скрывает реальные потери, а ситуация на отдельных участках становится критической.
Отмечается, что командиры российских групп пытаются завести личный состав на уже зачищенные северянами позиции противника, отправляя солдат ВСУ фактически на верную смерть.
Дополнительно подчеркивается, что в районе Кондратовки 158-я бригада ВСУ понесла тяжёлые потери: рота одного из батальонов за месяц практически полностью выбыла из строя. Такие выводы сделаны на основе анализа некрологов, что отражает масштаб утрат и усиливает тревожные сигналы с линии фронта.
В Харьковской области сообщается об освобождении села Землянки. Подчёркивается, что продвижение вдоль реки Волчьей позволяет расширить «полосу безопасности» и снизить риск проникновения диверсионных групп, что напрямую влияет на ситуацию в приграничных районах.
Освобождение Ильиновки и взрывчатка в электронных сигаретах
В ДНР под контроль ВС РФ перешла Ильиновка — населённый пункт, примыкающий к Константиновке. По оценкам экспертов, это может создать угрозу окружения украинского гарнизона, что делает этот участок одним из ключевых на текущий момент. Если из Ильиновки совершить бросок на север и перерезать трассу Н20, соединяющую Константиновку с соседней Дружковкой, это резко осложнит положение гарнизона, который фактически попадёт в кольцо.
Параллельно появляются сведения о нестандартных и опасных методах минирования. Украинские военные применяли самодельные взрывные устройства, замаскированные под электронные сигареты, а также использовали тела животных для скрытого размещения взрывчатки, что значительно усложняет передвижение техники и повышает уровень опасности.
На этом фоне источники утверждают, что ВСУ испытывают серьёзный кадровый дефицит. По их словам, к набору активно привлекаются иностранцы, причём проверка кандидатов сведена к минимуму, а главным условием остаётся готовность отправиться в зону боевых действий.
Напряженная ситуация у Славянска
Бои продолжаются и в районе Славянска, где, как утверждается, украинская сторона концентрирует силы для удержания ключевых городов. По оценкам, за Славянск и Краматорск будут бороться максимально жёстко, несмотря на давление.
Одновременно вызывает вопросы ситуация с обороной Чернигова: линия укреплений строится южнее города, что фактически оставляет его без серьёзной защиты. Это усиливает опасения Киева по поводу возможной активности росийских ДРГ на севере, но играет на руку ВС РФ, способствуя ускорению продвижения.
Российское политическое руководство планирует дальнейшие наступательные операции и готовится привлечь больше личного состава, что вызывает панику у Владимира Зеленского.
Ночные атаки и удары дронов
Ночь на 29 апреля оказалась напряжённой сразу для нескольких регионов. В Воронежской области силы ПВО уничтожили и подавили десять беспилотников над девятью районами — обошлось без жертв и разрушений.
В Ростовской области также отражена атака. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Юрий Слюсарь:
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в четырех районах: Боковском, Кашарском, Миллеровском, Шолоховском».
В Севастополе были сбиты две воздушные цели, при этом жителям сообщили о морской опасности и призвали соблюдать меры безопасности.
Однако в Белгородской области последствия атак оказались более серьёзными. В результате ударов дронов есть погибший и пострадавшие, зафиксированы повреждения автомобилей и жилых строений. Один из ударов пришёлся по машине с людьми, что привело к тяжёлым ранениям.
«У девушки баротравма, у одного мужчины — минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение шеи и касательные раны головы, у ещё одного мужчины — минно-взрывная травма, баротравма, ушибы грудной клетки и ноги», — написаль губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Мобилизация и политические решения
На фоне происходящего Верховная рада продлила мобилизацию и военное положение на Украине до 2 августа. Это означает сохранение всех ограничений, включая закрытые границы, усиленный контроль и отсутствие выборов.
Решение поддержало большинство парламентариев, однако оно уже вызвало резкую критику со стороны отдельных представителей украинского политического поля.
Скандал с зерном и санкции против Израиля
Дополнительное напряжение возникло и на международном уровне. Киев пригрозил санкциями из-за поставок российского зерна в Израиль, заявив о подготовке ограничительных мер.
В ответ израильская сторона напомнила о своей поддержке Украины в начале конфликта, включая поставки различного оборудования и вооружений.
«Вот она — неблагодарность в чистом виде», — заявил председатель комитета по труду и социальному обеспечению Израиля Михаль Вольдигер.