Почти 100 БПЛА сбили над регионами России за ночь
Система ПВО подавила 98 вражеских БПЛА самолетного типа над регионами России в ночь с 28 на 29 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны страны в своем канале в мессенджере Max.
В ведомстве отметили, что атака велась в период с 20:00 вторника до 07:00 среды по московскому времени. Беспилотники сбили в Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Белгородской, Курской, Саратовской и Ростовской областях, а также над территорией Республики Крым.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что над городом перехватили две воздушные цели.
Напомним, 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.
