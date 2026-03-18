Зеленского встретили без почестей, а пьяный генерал США опозорился в Киеве: последние новости СВО на 18 марта
Ситуация на фронте и в тылу продолжает стремительно меняться: новые рубежи, ночные атаки беспилотников, политические скандалы и неожиданные детали внутри украинской системы. На этом фоне появляются всё более резонансные свидетельства и громкие заявления. подробности — в материале «Радио 1».
«Формируют новый плацдарм»: продвижение на границе и бои за высоты
Армия России продолжает наступление и за сутки освободила сразу несколько населённых пунктов. Штурмовики группировки «Север» разгромили подразделения украинской 104-й бригады территориальной обороны и заняли село Сопычь, расположенное у границы с Курской областью.
«Группировка «Север» начала формировать новый плацдарм на территории противника. В трёх километрах к юго-востоку находится село Потаповка. Его освобождение позволит нашим войскам соединиться с подразделениями, занимающими Бобылевку. В этом случае буферная зона на этом участке границы с Россией будет включать в себя уже восемь населённых пунктов», — отметил военный корреспондент Александр Коц.
Во время боёв за Сопычь российские военные зачистили свыше 300 зданий и эвакуировали мирных жителей, несмотря на попытки атак со стороны операторов БПЛА. За сутки в приграничье и Сумской области ликвидировано более 140 боевиков, уничтожены бронемашины, артиллерия, техника и беспилотники.
Одновременно в ДНР российские войска выбили ВСУ из села Каленики.
«Бойцами 6-й казачьей бригады также уничтожен крупный полевой склад ВСУ. Это создало для врага острую нехватку снаряжения и сделало его более уязвимым для новых ударов», — сообщили в 3-й гвардейской общевойсковой армии ВС РФ.
Освобождение населённого пункта открывает путь к Славянску.
«Бойцы 3-й армии группировки «Юг», освободив Каленики и Фёдоровку Вторую, движутся к Рай-Александровке — самой высокой точке водораздельного хребта к востоку от Славянска. Противник яростно сопротивляется — пытался прорваться в южную часть Часова Яра. Попытка прорыва купирована, но ситуация остаётся напряжённой», — рассказал военный корреспондент Павел Кукушкин.
По оценкам, взять этот укрепрайон будет крайне сложно из-за его выгодного расположения и многолетней подготовки обороны.
«Массированная атака»: ночь БПЛА и удары по регионам
Ночь ознаменовалась масштабной атакой беспилотников. Силы ПВО перехватили и уничтожили 85 украинских БПЛА.
Основной удар пришёлся на Краснодарский край, где сбили 42 дрона. Также беспилотники уничтожены над Чёрным и Азовским морями, в Брянской, Воронежской, Ленинградской, Астраханской, Калужской и Смоленской областях, а также в Крыму, Адыгее и Ставропольском крае.
В Краснодаре атака привела к трагическим последствиям.
«В квартире произошел пожар, который оперативно ликвидировали. Еще один БПЛА после удара о стену здания, упал без возгорания, в третьем — фрагменты обнаружили на балконе», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.
По предварительным данным, беспилотник влетел в окно квартиры на 15 этаже, где погиб человек. Жителей подъезда эвакуировали.
Дополнительные повреждения зафиксированы в медицинском центре в Юбилейном микрорайоне Краснодара — после падения обломков начался сильный пожар, также пострадала линия электропередачи, из-за чего часть домов осталась без света. Фрагменты дронов нашли и в других районах города.
В Сочи обломки БПЛА обнаружили в двух местах — они повредили крыши зданий, но пожара удалось избежать, пострадавших нет.
В Адыгее местные жители сообщали о серии взрывов и вспышках в небе.
«Тур под лозунгом “Не забывайте обо мне”»: Зеленского встретили без почестей
Визит Владимира Зеленского в Лондон сопровождался резонансными оценками и символическими деталями. Если ранее его встречали с почётным караулом, то теперь у трапа его ожидали лишь пилот и посол Украины Валерий Залужный.
«Тур Зеленского под лозунгом «Не забывайте обо мне» свидетельствует о панике на Украине», — пишет The Telegraph.
Несмотря на это, он провёл встречи с королём Карлом III и премьер-министром Киром Стармером, однако общий фон визита оказался далёк от прежнего уровня поддержки.
«Энергетическая безопасность» и фактор выборов: что происходит с «Дружбой»
Нефтепровод «Дружба», по которому сырьё поступало из России в Европу, будет восстановлен. Киев согласился принять помощь ЕС.
«ЕС предложил Украине техническую поддержку и финансирование. Украинцы приветствовали и приняли это предложение. Европейские эксперты готовы приступить к работе незамедлительно. Наш приоритет — обеспечение энергетической безопасности для всех граждан Европы», — заявили главы Евросовета и Еврокомиссии Антониу Кошта и Урсула фон дер Ляйен.
По словам Зеленского, восстановление насосной станции займёт около полутора месяцев, при условии отсутствия обстрелов.
При этом в Венгрии 12 апреля 2026 года пройдут парламентские выборы, и вопрос энергоснабжения становится ключевым. Сроки ремонта означают, что голосование может пройти на фоне нефтяного кризиса.
«Лучше посидите, ребята»: что происходит внутри украинских тюрем
Военнопленный Андрей Гриценко рассказал о давлении на заключённых в украинских колониях.
«В тюрьмах есть верхушка, которая там заправляет всеми зеками, и вот они стараются прогибать всех, чтобы (заключенные — ред.) не ходили воевать, потому что лучше посидите, ребята, вам же будет лучше», — поделился Гриценко.
По его словам, в лагере №83 Николаевской области содержалось около 140 человек, и более половины оказались там за уклонение от службы. За три месяца контракт с ВСУ подписали лишь восемь заключённых, несмотря на давление.
Силовая мобилизация и скандальные кадры
Украинские СМИ и соцсети продолжают публиковать резонансные видео мобилизации. Один из последних случаев — задержание глухонемого жителя Одессы.
На кадрах мужчины в балаклавах заявляют, что он находится в розыске, после чего силой заталкивают его в автобус ТЦК.
Сообщается, что подобные эпизоды происходят регулярно: сотрудников центров комплектования обвиняют в применении силы, избиениях и принудительной отправке мужчин в военкоматы. В отдельных случаях прохожие пытаются отбивать задержанных.
Приговор за подготовку теракта: 20 лет колонии
Жителя Мелитополя приговорили к 20 годам лишения свободы за подготовку покушения на чиновника Минстроя Запорожской области.
Следствие установило, что он вступил в террористическое сообщество, прошёл обучение по сборке СВУ, выбрал место для атаки и изготовил взрывное устройство.
Деятельность была пресечена, а обвиняемый признал вину.
Скандал в Пентагоне: секретные документы и алкоголь
Американский генерал Антонио Агуто оказался в центре расследования.
Согласно данным, он нарушил правила обращения с секретными материалами — ввёз их на Украину вопреки указаниям, а затем оставил в поезде на территории Польши.
Кроме того, в отчёте говорится о неподобающем поведении — офицер пришёл в состоянии алкогольного опьянения на встречу с госсекретарем США, организованную американским послом, а также на совещание с двумя украинскими генералами.
По словам свидетелей, после одного из ужинов он упал и ударился затылком о стену. После этих событий руководство подразделением передали другому генералу.
Информацию о потере секретных документов рекомендовано передать в профильное управление безопасности Пентагона.