Труп молодой украинки нашли в Германии

Tagesspiegel: Труп 19-летней украинки нашли на юго-западе Германии
Тело 19-летней гражданки Украины нашли в лесной зоне неподалёку от Манхайма на юго‑западе Германии. Об этом пишет Tagesspiegel.



Следствие считает, что девушка погибла насильственной смертью. Вскоре после обнаружения тела полиция задержала подозреваемого — 17-летнего сирийского мигранта, который жил поблизости.

По версии следователей, между задержанным и погибшей более года могли быть отношения. Предварительно, трагедия могла произойти на фоне конфликта.

Ранее, 9 февраля, сообщалось, что польские правоохранители задержали четырёх человек по делу о нападении на двух гражданок Украины в Прушкове под Варшавой.

Никита Кротов

