Труп молодой украинки нашли в Германии
Tagesspiegel: Труп 19-летней украинки нашли на юго-западе Германии
Тело 19-летней гражданки Украины нашли в лесной зоне неподалёку от Манхайма на юго‑западе Германии. Об этом пишет Tagesspiegel.
Следствие считает, что девушка погибла насильственной смертью. Вскоре после обнаружения тела полиция задержала подозреваемого — 17-летнего сирийского мигранта, который жил поблизости.
По версии следователей, между задержанным и погибшей более года могли быть отношения. Предварительно, трагедия могла произойти на фоне конфликта.
Ранее, 9 февраля, сообщалось, что польские правоохранители задержали четырёх человек по делу о нападении на двух гражданок Украины в Прушкове под Варшавой.
