Уралу прямо угрожают авиаудары с Украины, заявил Шойгу
Урал, который еще недавно считался недосягаемым для воздушных ударов с территории Украины, теперь находится в зоне прямой угрозы.
Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе. Его цитирует ТАСС.
«Так, еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы», — произнес Шойгу.
Ранее российские войска взяли под контроль еще два населенных пункта в зоне специальной военной операции. По данным Минобороны РФ от 17 марта, подразделения группировки «Север» в ходе активных действий заняли село Сопычь в Сумской области, а военнослужащие группировки «Юг» освободили село Каленики в ДНР.