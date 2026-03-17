Уралу прямо угрожают авиаудары с Украины, заявил Шойгу

17 марта 2026, 13:33

ТАСС: Уралу прямо угрожают авиаудары с Украины

Урал, который еще недавно считался недосягаемым для воздушных ударов с территории Украины, теперь находится в зоне прямой угрозы.





Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Уральском федеральном округе. Его цитирует ТАСС.





«Так, еще недавно Урал был недосягаем для воздушных ударов с территории Украины, а сегодня уже находится в зоне непосредственной угрозы», — произнес Шойгу.