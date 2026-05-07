Живет на две страны и попал в санкционный список Украины: почему Вадим Галыгин ушел из Comedy Club и где он сейчас?
Вадим Павлович Галыгин — белорусский и российский актер, телеведущий, продюсер, юморист и артист разговорного жанра. Он входит в академию Российского телевидения, состоит в правлении Гильдии продюсеров России, носит звание чемпиона Высшей лиги КВН и давно ассоциируется у зрителей с проектом Comedy Club на телеканале ТНТ. В июле 2022 года имя артиста включили в санкционный список Украины. 8 мая Вадиму Галыгину исполняется 50 лет. О его карьере и семье — в материале «Радио 1».
Биография Вадима Галыгина: детство и семьяВадим Галыгин родился 8 мая 1976 года в белорусском Борисове в семье военного. Именно в этом городе прошли его ранние годы, школьное детство и юность. Отец артиста, прапорщик Павел Галыгин, получил назначение по службе в Борисов, поэтому семья оказалась именно там.
Родителям приходилось непросто. Вместе с двумя детьми — у Вадима есть младшая сестра Инга — они жили в маленькой квартире без удобств. Однако бытовые сложности не помешали будущему артисту рано проявить себя.
С ранних лет мальчик тянулся к сцене. В детском саду, а затем и в школе он охотно участвовал в утренниках, концертах и праздничных программах, любил внимание публики и уверенно чувствовал себя перед зрителями. При этом мечтал вовсе не о телевидении, а о медицине. Юного Галыгина всерьез интересовала профессия врача.
Военное образование и служба в армииПосле школы Вадим решил поступать в медицинский институт, однако конкурс пройти не сумел. Тогда он выбрал иной путь и решил получить серьезную профессию. В 1993 году Галыгин успешно сдал экзамены в Минское высшее военно-командное училище.
Через четыре года он окончил учебное заведение, получил звание лейтенанта и прибыл в 120-ю дивизию. Однако военная карьера на этом не остановилась: вскоре Вадим продолжил обучение уже в Военной академии Республики Беларусь.
Спустя еще год он принял решение завершить службу, уволился в запас и покинул армию. Именно в армейские годы за высоким и очень худощавым офицером закрепилось прозвище Рэмбо. При росте 185 сантиметров артист весил около 75 килограммов, что и вызывало ироничные ассоциации у сослуживцев.
Как КВН изменил жизнь Вадима ГалыгинаВероятно, мысль отказаться от военной карьеры появилась у него еще в период учебы. Именно тогда Галыгин впервые попробовал себя в КВН и понял, что сцена дает ему куда больше энергии, чем казарменный порядок.
Первой командой стала «МинполитШа». Затем коллектив не раз менял состав и название. Команда выступала как «Остров сокровищ», позже — «Бывало и хуже», а затем стала известна как «Минск-Брест».
Именно с командой «Минск-Брест» Галыгин приехал на фестиваль КВН в Сочи в 2001 году. Коллектив выиграл Евролигу, а самого Вадима признали самым ярким участником. После этого его пригласили в команду БГУ, что стало серьезным карьерным шагом вперед.
Comedy Club и всероссийская популярностьНастоящий рывок в биографии Вадима Галыгина произошел в 2005 году, когда он вошел в число постоянных резидентов Comedy Club. На сцене он появлялся под образом Вадика Рэмбо Галыгина. Вместе с Тимуром Батрутдиновым и Дмитрием Сорокиным артист создавал номера, которые быстро стали популярными у зрителей.
Однако уже спустя два года Галыгин неожиданно ушел из проекта. Он опроверг слухи о конфликтах с коллегами и заявил, что просто хочет двигаться дальше и реализовать собственные идеи. По словам юмориста, формат Comedy Club начал ограничивать его творческую свободу.
Собственный бизнес, телевидение и продюсерские проектыПосле ухода из Comedy Club артист сосредоточился на самостоятельной работе. Он создал проект «Очень русское ТВ», а затем программу «Галыгин.РУ». В 2006 году зрители увидели его новый авторский проект. Затем Галыгин исполнил главную роль в мюзикле «Призрак мыльной оперы». Кроме того, он участвовал в телевизионном шоу «Две звезды» на Первом канале.
В 2007 году шоумен окончательно переключился на бизнес и продюсирование. Он участвовал в создании комедий «Самый лучший фильм» и «Новогодний ремонт». В конце 2000-х Галыгин основал студию EGO Production.
Кино и актерская карьераВ 2008 году артист выступил как сценарист и исполнитель главной роли патологоанатома в фильме «Очень русский детектив».
Позже он снялся в ряде проектов:
- в 2014 году — в фэнтези «Тайна принцесс» и комедии «Залетчики», где сыграл режиссера;
- в 2017 году — в картинах «Zомбоящик» и «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»;
- в 2020 году — в эпизоде фильма «Свидание в Вегасе»;
- в 2021 году — в роли эксцентричного миллионера Пантелеева в комедии «Друг на продажу».
«История эта про таких веселых авантюристов, которые занимались разными такими делишками, пока их не поставили перед выбором — заниматься этим в местах не столь отдаленных, шучу, ну примерно, или принести пользу своей стране. Соответственно, они сделали правильный выбор», — отметил Галыгин.
Личная жизнь Вадима Галыгина: жены, дети, внукиПервой супругой артиста стала белорусская модель Дарья Овечкина. Вместе с ней Галыгин переехал из Минска в Москву. В этом браке родилась дочь Таисия. Позже супруги расстались. Юморист признавался, что тяжело пережил развод и долго не хотел думать о новых отношениях. Однако затем в его жизни появилась белорусская певица и модель Ольга Вайнилович.
Она стала второй супругой шоумена. Разница в возрасте между ними составила десять лет. В семье родились сыновья Вадим и Иван. По словам артиста, чувства возникли мгновенно. В августе 2025 года супруги отметили 15 лет отношений.
«Всего через несколько дней я приехал к ней домой в Минск и сказал: "Собирайся, поехали в Москву". И все. Переехала, поженились, родили двоих сыновей», — рассказал юморист.Дочь Таисия окончила ГИТИС с красным дипломом. В августе 2023 года Галыгин сообщил о ее свадьбе и опубликовал фотографии с торжества. Весной 2025 года артист впервые стал дедушкой. Его внука назвали Прохором.
О пополнении в семье Галыгин рассказал в «Шоу Воли». Он признался, что уже успел освоиться в новой роли и помогает молодым родителям.
«Самое прикольное — это когда ты берешь на руки малютку. Главный минус быть дедушкой — это не учить плохому, потому что это как бы твое, но не твое. Ответственность, гиперответственность такая», — сказал он.В феврале 2026 года стало известно, что артист снова станет отцом. Ольга Галыгина опубликовала кадры с гендер-пати. Супруги ждут рождения еще одного сына.
Отношение Вадима Галыгина к СВОДо начала СВО артист сотрудничал с украинскими режиссерами. В частности, несколько лет назад он снимался в комедии «Свидание в Вегасе», где говорил в кадре как на русском, так и на украинском языках. В июле 2022 года Украина внесла Галыгина в санкционный список. В перечень тогда попали все участники летнего Кубка чемпионов КВН — 2021, который проходил в Ялте.
Вадим Галыгин сейчасСейчас Вадим Галыгин продолжает активно работать в медиаиндустрии. Он сотрудничает с Первым каналом, где ведет программу «Фантастика», а также участвует в подкасте «Анекдоты» в проекте «Подкаст.Лаб».
Кроме телевидения, артист занимается автоспортом. Он стал сооснователем гоночной команды «АВТОБАН AIMOL», которая дебютировала в 2024 году в чемпионате России по дрифту RDS GP.
Также шоумен подчеркивает, что одинаково связан и с Россией, и с Белоруссией.
«Уже больше 20 лет живу на два города — в Минске и Москве. Я за многое благодарен Москве. Ведь именно в России я состоялся как шоумен, продюсер, актер. Могу сказать, что моя любовь делится пополам между Белоруссией и Россией», — подчеркнул он.Также Галыгин продолжает развивать продюсерское направление. В апреле 2026 года он стал соучредителем новой кинокомпании ООО «ВЗОР» вместе с коллегами по КВН и представителями индустрии.