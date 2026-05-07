Представитель дилерского центра Ferrari раскрыл причину ДТП с дорогим спорткаром рэпера Navai

Baza: ДТП с Ferrari 488 рэпера Navai могла произойти из-за разницы давления в шинах

Navai/Наваи Бакиров (Фото: Instagram* @navaib)

Возможной причиной аварии, в которой разбился спорткар Ferrari 488 рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), назвали разницу давления в шинах. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на представителя дилерского центра Ferrari в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).





По словам эксперта, если давление в одном из колёс (в этом случае, возможно, в правом) было ниже, чем в другом, то при резком разгоне и передаче огромной мощности на колёса автомобиль могло резко увести в сторону. В такой ситуации водитель ощущает мощный рывок рулём, заднюю часть машины начинает сносить, после чего транспортное средство уходит в занос. Именно по такому сценарию, по мнению специалиста, развивалась авария с участием Navai.



