Представитель дилерского центра Ferrari раскрыл причину ДТП с дорогим спорткаром рэпера Navai
Возможной причиной аварии, в которой разбился спорткар Ferrari 488 рэпера Navai (настоящее имя — Наваи Бакиров), назвали разницу давления в шинах. Об этом пишет Telegram-канал Baza со ссылкой на представителя дилерского центра Ferrari в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).
По словам эксперта, если давление в одном из колёс (в этом случае, возможно, в правом) было ниже, чем в другом, то при резком разгоне и передаче огромной мощности на колёса автомобиль могло резко увести в сторону. В такой ситуации водитель ощущает мощный рывок рулём, заднюю часть машины начинает сносить, после чего транспортное средство уходит в занос. Именно по такому сценарию, по мнению специалиста, развивалась авария с участием Navai.
Согласно материалу, автомобиль стоимостью около 55 миллионов рублей принадлежал исполнителю, однако машина не была зарегистрирована в ГИБДД и не имела государственных номеров. После аварии спорткар не подлежит восстановлению, а уцелевшие детали тяжело продать — они не пользуются спросом на российском рынке.
Ранее рэпер заявлял, что ДТП случилось из-за проблем с «плохими» колёсами, стоящими на Ferrari 488. Они больше подходили для гонок.