Собирается объявить бойкот и мечтает родить до 35: что известно о романе теннисистки Арины Соболенко со зрелым тренером
Её имя на вершине мирового рейтинга, её доходы исчисляются десятками миллионов, но сама она открыто говорит о несправедливости и готова идти до конца. Пока одни обсуждают её победы, другие — личную жизнь и громкие заявления о возможном бойкоте. История Арины Соболенко сегодня выходит далеко за рамки спорта и постепенно превращается в цепочку событий, где каждая новая деталь меняет восприятие её пути. Подробнее о биографии и личной жизни спортсменки, которой 5 мая исполнилось 28 лет — в материале «Радио 1».
Детство и начало спортивного пути Арины Соболенко
Белорусская теннисистка Арина Соболенко сегодня считается сильнейшей представительницей своего вида спорта в странах СНГ, однако её успех не был стремительным или лёгким. Уроженка Минска прошла длинный путь от юниорских турниров до статуса первой ракетки мира, постепенно превращаясь в одну из ключевых фигур мирового тенниса.
С раннего возраста она выделялась физической мощью, а в теннис пришла благодаря отцу — бывшему хоккеисту. В детстве у неё не было мгновенной любви к игре: тренировки продолжались скорее из дисциплины и желания не подвести семью. Уже тогда проявлялся непростой характер, смена тренеров и конфликты сопровождали её становление, а на юниорском уровне громких титулов было немного.
От первых шагов к вершине
Первые выступления во взрослом туре не принесли быстрого успеха. Ранние поражения и нестабильные результаты были частью становления, которое постепенно привело к росту уровня игры.
Перелом наступил в 2018–2019 годах, когда начали появляться первые серьёзные победы и выходы в решающие стадии турниров. Постепенно Соболенко закрепилась среди сильнейших, а затем вышла на новый уровень, где уже начала бороться за крупнейшие титулы.
В 2023 году её статус окончательно изменился — победа на Australian Open и выход на вторую строчку мирового рейтинга стали подтверждением её выхода в элиту. Позже последовали новые титулы и укрепление позиций на вершине мирового тенниса.
Деньги, давление и разговор о бойкоте
На фоне спортивных успехов всё громче звучит тема призовых и распределения доходов. Соболенко открыто заявляет, что текущая система требует пересмотра.
«Когда видишь цифры и видишь долю, которую получают игроки, я чувствую, что без нас не было бы турнира и такого зрелища. Я определенно заслуживаю большей оплаты в процентах от призовых», — отмечала спортсменка.
Её позиция звучит ещё жёстче, когда речь заходит о возможных действиях:
«В какой-то момент мы объявим бойкот. Мне кажется, это будет единственный способ бороться за наши права. Посмотрим, как далеко мы сможем зайти».
При этом она подчёркивает возможность объединения игроков:
«Мне кажется, что в наше время мы, девушки, можем легко объединиться и добиться этого, потому что, на мой взгляд, некоторые аспекты действительно несправедливы по отношению к игрокам».
Личная жизнь Арины Соболенко
Вне корта внимание к Соболенко не становится меньше. Ей приписывали разные отношения, включая связь с бывшим тренером Дмитрием Турсуновым, который почти вдвое старше нее, однако подтверждений этому не было.
Наибольший общественный резонанс вызвала история с хоккеистом Константином Кольцовым. Их отношения обсуждались широко, сопровождались ожиданиями свадьбы, но завершились трагически — в 2024 году Кольцов погиб в Майами. Позже спортсменка сообщала, что к тому моменту они уже не были вместе.
Позднее стало известно о её отношениях с бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом.
Соболенко также говорит о том, что для неё важна тема семьи и детей, и она не хочет откладывать это на слишком поздний срок.
«Надеюсь, у меня будет семья. Я люблю детей, не хочу рожать первого ребенка в 35 лет… Я очень хочу родить ребенка, а затем вернуться», — заявила Соболенко.
Как сейчас живёт Арина Соболенко
Сегодня Арина Соболенко остаётся первой ракеткой мира, продолжает выигрывать турниры и удерживать лидерство, но одновременно её карьера всё больше переплетается с вопросами, выходящими за пределы корта.
И чем выше становится её положение в теннисе, тем больше линий давления сходятся вокруг неё одновременно — спортивных, финансовых и личных.
И пока невозможно сказать, какая из них станет решающей и где именно эта история получит свой следующий поворот.