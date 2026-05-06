«Кликуха воровская»: Критик Соседов раскритиковал сценическое имя Клавы Коки
Музыкальный критик Сергей Соседов резко раскритиковал сценический псевдоним певицы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова). Его слова приводит Telegram-канал «Starhit.ru».
По мнению критика, выбранное имя звучит неблагозвучно для эстрады и напоминает криминальное прошлое.
«Это же кликуха воровская. Как можно выходить на сцену с таким именем? Клава Кокс или Клава Кока — это же вертухайка на зоне. А вертухайка из зоны тоже певица. У нас есть вертухайка где-то под Магаданом — она ещё круче споёт вашей Клавы. И зовут её там какая-нибудь Глаша Уголь или Глаша Скрепка», — высказался Сергей.Критик добавил, что сама Клавдия — прекрасная девушка, однако псевдоним выбрала неудачно. Он не подходит для сцены.
