«Кликуха воровская»: Критик Соседов раскритиковал сценическое имя Клавы Коки

Музыкальный критик Сергей Соседов резко раскритиковал сценический псевдоним певицы Клавы Коки (настоящее имя — Клавдия Высокова). Его слова приводит Telegram-канал «Starhit.ru».



По мнению критика, выбранное имя звучит неблагозвучно для эстрады и напоминает криминальное прошлое.

«Это же кликуха воровская. Как можно выходить на сцену с таким именем? Клава Кокс или Клава Кока — это же вертухайка на зоне. А вертухайка из зоны тоже певица. У нас есть вертухайка где-то под Магаданом — она ещё круче споёт вашей Клавы. И зовут её там какая-нибудь Глаша Уголь или Глаша Скрепка», — высказался Сергей.
Критик добавил, что сама Клавдия — прекрасная девушка, однако псевдоним выбрала неудачно. Он не подходит для сцены.

Ольга Щелокова

