«Снова снюхаемся»: Катя Гордон назвала виновника своей ссоры с Лерой Кудрявцевой

06 мая 2026, 12:43

Катя Гордон назвала виновника своей ссоры с Лерой Кудрявцевой

Екатерина Гордон (Фото: Telegram @Gordonekaterina)

Ранее юрист Екатерина Гордон состояла в близкой дружбе с телеведущей Лерой Кудрявцевой. Однако недавно приятельницы прекратили общение. Накануне Гордон в личном блоге назвала виновника ссоры с Кудрявцевой и подтвердила готовность к примирению.





Именно Екатерина выступила с инициативой разорвать отношения. Юрист заявила, что им с Кудрявцевой стало тяжело из-за недопонимания.



По словам звезды, в их отношения вмешалась Таня Тур, которая подняла вопрос авторских и внесла свою лепту в усталость подруг друг от друга. Гордон считает: они не поругались бы без Тани и совместной деятельности вне дружбы.

«Я думаю, что однажды мы с Леркой снова снюхаемся, посмеёмся, в нашем любимом ресторанчике посидим, просто нужно проговаривать какие-то вещи, которые глубоко ранят меня и её. Я всё так же люблю её, просто нам надо побыть дистанционно какое-то время. Если сойдёмся, то точно не будет никакой триады с людьми, нас не понимающими и дающими гнилые советы», — заключила звезда.