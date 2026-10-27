Театр «Русский балет» покажет на гастролях в Израиле шедевры Чайковского

27 октября 2026, 16:43

оригинал Фото: театр «Русский балет»

Московский областной государственный академический театр «Русский балет» выступит в 13 городах Израиля. Гастроли продлятся до 4 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





Труппа представит шедевры Петра Чайковского «Лебединое озеро» и «Спящая красавица». Выбрать эти постановки попросили организаторы Дней русской культуры в Израиле. Билеты зрители раскупили задолго до начала выступлений.



Фото: театр «Русский балет»

Гастроли стартовали на сцене Культурного центра в Ашдоде балетом «Спящая красавица» в постановке народного артиста СССР Вячеслава Гордеева. «Лебединое озеро» артисты показали в Модиине и Беэр Шевы. Теперь их ждут в Хайфе, Тель-Авиве и Иерусалиме.





Фото: театр «Русский балет»

Завершатся гастроли в Центре сценических искусств Герцлии. Это один из самых престижных концертных залов страны.

«В гастролях участвует звёздный состав танцовщиков. Это заслуженные артисты России Дмитрий Котермин и Светлана Устюжанинова, лауреаты международных конкурсов Екатерина Макеева, Алена Таценко, Екатерина Нечаева, Анна Геладзе, Антон Косинов, Фарходжон Камолов, Александр Зубов, Алексей Рыбин и другие», – рассказали в ведомстве.

Фото: театр «Русский балет»

«Здесь к нам относятся с теплом и любовью. В заполненных до отказа залах – не только наши соотечественники. После спектаклей нам устраивают невероятный приём. Звучат овации и приветствия на разных языках, нам дарят цветы и устраивают фотосессии», – отметил Гордеев.

Фото: театр «Русский балет»

«Мы стали чаще ездить в Китай, активно развиваем сотрудничество с Вьетнамом и Индией. В графике появились и бывшие республики СССР – получаем много приглашений выступить к новогодним праздникам с нашим «Щелкунчиком», – отметил артист.