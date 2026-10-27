Золотую и бронзовую медали завоевали подмосковные рапиристки на этапе Кубка мира в Хаммамете
Спортсменки из Московской области завоевали золотую и бронзовую медали на этапе юниорского Кубка мира по фехтованию на рапире, который прошел в тунисском Хаммамет. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Золото в командном зачете взяли София Дзобаева и Стефания Часовникова в составе сборной России.
«Россиянки были посеяны под первым номером и начали соревнования с четвертьфинала, где выиграли у команды Германии со счётом 45:38. В полуфинале российские рапиристки нанесли поражение сборной Италии – 45:40. В финале против команды Венгрии решающей стала дуэль Часовниковой и Анны Коллар, в которой подмосковная спортсменка одолела соперницу со счётом 11:4 и установила итоговый результат – 32:27», – рассказали в министерстве.
Бронза в личном первенстве – на счету Дзобаевой. На пути к полуфиналу она нанесла поражения двум соперницам из Венгрии, итальянке и соотечественнице. В полуфинале София со счётом 5:15 уступила представительнице Молдавии, входящей в топ-30 мирового взрослого рейтинга.
Часовникова и Дзобаева представляют областной Центр олимпийских видов спорта и Училище олимпийского резерва №3 в Химках.