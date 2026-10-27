Подмосковные пауэрлифтеры завоевали десять медалей на Кубке России

27 октября 2026, 16:37

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Пять золотых, три серебряные и две бронзовые медали завоевали представители Московской области на Кубке России по пауэрлифтингу. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в Ельце с 20 по 26 октября. Участники соревновались в двух дисциплинах: классическом троеборье и классическом жиме.





«Четыре золотые медали Подмосковью принесла Дарья Валиахметова из Серпухова. Она стала лучшей в классическом троеборье и в классическим жиме. И одно золото выиграл Константин Сауков из Павловского Посада в классическим жиме», — говорится в сообщении.