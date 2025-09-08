Диетолог назвала продукт, который поможет подготовить организм к зимним холодам

08 сентября 2025, 18:57

Диетолог Королева: тыква поможет подготовить организм к зимним холодам

Фото: istockphoto/Olgaorly

Осенью очень важно держать организм в тонусе. Это можно сделать благодаря правильному питанию и включению в рацион сезонным продуктов.





Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» назвала тыкву самым замечательным осенний продуктом, который сможет подготовить организм к зимним холодам.





«Тыква — это кладезь полезных компонентов. Там есть не только пищевые волокна, которые так радуют и являются лучшим субстратом для микробиомы нашего кишечника, но и витаминно-минеральные компоненты. Также не стоит забывать про витамины А, Е, С, В, Д, еще магний и калий. Это все сможет поддержать организм и помочь ему правильно работать», — сказала она.

«Семечки тыквы тоже имеют значение — они очень хороши для поддержания состояния кожи, волос, ногтей. Это отличное лакомство для микробиомы, потому что семечки имеют достаточное количество пищевых волокон в составе, обладают противоглистным и противовоспалительным эффектами», — объяснила диетолог.