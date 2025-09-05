Россиян предупредили о смертельной опасности консервов

05 сентября 2025, 12:53

Врач Соломатина: консервированные грибы, рыба и тушенка опасны для здоровья

Фото: Istock/digicomphoto

Всем известно, что консервированные продукты зачастую становятся источниками различных болезней и пагубно влияют на наш организм. По мнению специалистов, важно не увлекаться «баночной» едой, а чаще готовить самостоятельно дома.





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что отравление может выглядеть по-разному.





«Оно может быть без диареи и рвоты, а как, например, неврологический недуг: удвоение в глазах, невнятная речь, расширение зрачков. Это иногда схоже с инсультом или ишемией», — отметила она.

«Самые опасные консервированные продукты — грибы и рыба. Их нельзя покупать в неизвестных местах, нужно смотреть, в чем продаются. Рыба может быть заражена описторхозом. Важно, чтобы ее хорошо просолили и прокоптили», — рассказала Соломатина.