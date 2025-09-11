Диетолог рассказала, чем опасен инжир

11 сентября 2025, 13:39

Диетолог Павлюк: свежий инжир опасен грубыми косточками

Фото: istockphoto/alicjane

Инжир — это не просто источник природных сахаров, а продукт, содержащий комплекс питательных веществ и биоактивных соединений. Они при умеренном употреблении в рамках сбалансированного рациона могут внести вклад в поддержании здоровья.





Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что свежий инжир полезнее сушеного, и его можно практически всем людям. Единственная проблема — грубые косточки, которые раздражают желудок.





«Поэтому людям с проблемами ЖКТ лучше с осторожностью употреблять этот продукт», — предупредила специалист.

«При снижении веса рекомендуется есть инжир только 2 раза в неделю, и не более 20 грамм», — объяснила диетолог.