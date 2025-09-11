Диетолог рассказала, чем опасен инжир
Диетолог Павлюк: свежий инжир опасен грубыми косточками
Инжир — это не просто источник природных сахаров, а продукт, содержащий комплекс питательных веществ и биоактивных соединений. Они при умеренном употреблении в рамках сбалансированного рациона могут внести вклад в поддержании здоровья.
Диетолог Наталья Павлюк в беседе с «Радио 1» заявила, что свежий инжир полезнее сушеного, и его можно практически всем людям. Единственная проблема — грубые косточки, которые раздражают желудок.
«Поэтому людям с проблемами ЖКТ лучше с осторожностью употреблять этот продукт», — предупредила специалист.
По ее словам, инжир в виде сухофрукта стоит ограничивать в употреблении из-за высокой калорийности. Сушеный продукт можно употреблять несколько раз в неделю по 20-30 грамм, если у вас средняя физическая активность.
«При снижении веса рекомендуется есть инжир только 2 раза в неделю, и не более 20 грамм», — объяснила диетолог.
Она отметила, что инжир считается сладким продуктом, поэтому может быть опасен для людей с сахарным диабетом.