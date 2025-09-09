Диетолог назвал проверенную диету, уменьшающую риски развития инфаркта и инсульта

09 сентября 2025, 17:18

Диетолог Кузьменко: средиземноморская диета уменьшает риск развития инфаркта

Фото: iStock/nensuria

Значительную роль в жизнедеятельности организма играют жиры. Они являются вторыми по значимости после углеводов источниками общей энергии, поступающей с пищей. При этом они способны придать содержащему их продукту высокую энергетическую ценность, а значит — калорийности.





Врач-терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко в беседе с «Радио 1» отметил, что нет однозначно полезного и однозначно вредного — все зависит от цели, которую человек преследует.





«Одни инструменты помогают нам приблизиться к цели, а другие — мешают. Поэтому в таком ключе говорить о жирах невозможно. Единственное однозначно вредное — трансжиры. Их нужно стараться избегать, убирать из своего рациона полностью. Зачастую это сложно, потому что приходится тщательно изучать состав», — сказал эксперт.

«Когда мы думаем о продолжительности жизни, то обычно в умах людей формируется отсылка к тому, что жиры — это высокий холестерин, атеросклероз, инфаркт. Но это все заблуждение», — отметил врач.

«В целом, желательно придерживаться правила здоровой тарелки. Половина всего того, что мы едим, должна приходиться на пищу растительного происхождения», — поделился Кузьменко.