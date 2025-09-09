Диетолог развеяла миф о вреде пальмового масла
Диетолог Дианова: пальмовое масло более полезно, чем сливочное
Пальмовое масло богато витаминами А и Е, оно способно защищать клетки организма от преждевременного старения и помогает в профилактике атеросклероза. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.
Она пояснила, что страх перед пальмовым маслом появился из-за недостатка осведомленности. Однако этот продукт не так опасен, как принято считать.
«Если сравнить, например, состав пальмового масла с традиционным для России сливочным, то в сливочном масле намного больше насыщенных жиров — более 60%, а в пальмовом их около 50%. При этом все рекомендации диетологов и ВОЗ сводятся к ограничению насыщенных жиров — в рационе их должно быть не более 10%», — рассказала Дианова.Поэтому сливочное масло можно условно считать более вредным продуктом, чем пальмовое.
Употребление пальмового масла, по словам диетолога, не приводит ни к раку, ни к ожирению, ни к диабету. Дианова подчеркнула, что его невозможно съесть столько, чтобы это привело к каким-либо проблемам со здоровьем.
Навредить организму может только избыточность питания, а не пальмовое масло, заключила эксперт.
Тем временем врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина рассказала в беседе с «Москвой 24», что лук помогает укрепить иммунитет и снизить риск возникновения тромбов.
«Он необходим для укрепления иммунной системы и хорошего усвоения железа, а также выработки коллагена, который отвечает за красоту волос, эластичность сосудов, хрящей и сухожилий», — отметила пояснила Соломатина.
Кроме того, в луке содержатся бактерицидные свойства и много бета-каротина, укрепляющего слизистые оболочки. Овощ также является источником кверцетина — антиоксиданта, который положительно влияет на капилляры.