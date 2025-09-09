Диетолог развеяла миф о вреде пальмового масла

09 сентября 2025, 18:00

Диетолог Дианова: пальмовое масло более полезно, чем сливочное

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Пальмовое масло богато витаминами А и Е, оно способно защищать клетки организма от преждевременного старения и помогает в профилактике атеросклероза. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала директор АНО НИЦ «Здоровое питание», диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.





Она пояснила, что страх перед пальмовым маслом появился из-за недостатка осведомленности. Однако этот продукт не так опасен, как принято считать.





«Если сравнить, например, состав пальмового масла с традиционным для России сливочным, то в сливочном масле намного больше насыщенных жиров — более 60%, а в пальмовом их около 50%. При этом все рекомендации диетологов и ВОЗ сводятся к ограничению насыщенных жиров — в рационе их должно быть не более 10%», — рассказала Дианова.

«Он необходим для укрепления иммунной системы и хорошего усвоения железа, а также выработки коллагена, который отвечает за красоту волос, эластичность сосудов, хрящей и сухожилий», — отметила пояснила Соломатина.