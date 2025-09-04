Россиянам дали советы по выбору готовой еды в супермаркетах

04 сентября 2025, 16:25

Эксперт Спеценко: выбирая готовую еду, необходимо учитывать условия хранения

Фото: iStock/monticelllo

При выборе готовой еды в магазине важно обращать внимание на условия хранения, сроки годности и качество упаковки. Об этом предупредила директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.





Основные риски при покупке готовой еды связаны с возможным нарушением условий хранения и транспортировки. Особенно внимательно стоит выбирать салаты, кондитерские изделия с кремом, блюда из мяса, птицы, рыбы и морепродуктов. В этой еде, по словам эксперта, активно развиваются патогенные микроорганизмы при несоблюдении температурного режима.





«Никогда не покупайте продукт, если дата на этикетке вызывает сомнения, плохо читается или стирается. Для готовых блюд особенно важна свежесть, и даже несколько часов неправильного хранения могут сделать продукт опасным», — добавила Спеценко в беседе с «Известиями».

«Важна температура хранения. Суп должен остыть до комнатной температуры не более двух часов, после чего его следует убрать в холодильник при температуре не выше +4°C. Учитывайте и герметичность контейнера — плотно закрытая крышка предотвращает впитывание посторонних запахов и размножение бактерий», — отметила специалист.