Раскрыта диета, которая способна отключить гены ожирения

Генетик Колесникова: гены ожирения можно отключить с помощью диеты

Отключить гены, которые повышают риск развития ожирения, можно с помощью средиземноморской диеты. Об этом рассказала кандидат биологических наук, генетик, биолог, ведущий научный сотрудник и председатель экспертного совета ООО «Национальный центр генетических исследований» MyGenetics Ирина Колесникова.





Основу средиземноморской диеты составляют овощи и фрукты, зелень, орехи, «хорошие» жиры, морепродукты, цельнозерновые и молочные продукты.



Употребление этих продуктов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета второго типа и других проблем со здоровьем. А для некоторых людей такая диета будет особенно полезна.





«Известны гены, которые могут значимо влиять на риск развития таких неприятностей, как ожирение, сахарный диабет. Один из наиболее известных таких генов — FTO. Его иногда называют геном ожирения. Также известен ген MC4R. Оба гена участвуют в регуляции чувства голода и насыщения, а также других процессов, которые могут влиять на набор веса и развитие сахарного диабета», — пояснила Колесникова «Газете.Ru».

«Следует заранее составить меню на предстоящую неделю и приобрести необходимые продукты. Затем необходимо приготовить основу будущих блюд — сварить и заморозить в отдельных контейнерах такие ингредиенты, как, например, нут, чечевица, булгур, куриное филе, фрикадельки из индейки», — посоветовала эксперт.