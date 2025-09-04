Раскрыта диета, которая способна отключить гены ожирения
Генетик Колесникова: гены ожирения можно отключить с помощью диеты
Отключить гены, которые повышают риск развития ожирения, можно с помощью средиземноморской диеты. Об этом рассказала кандидат биологических наук, генетик, биолог, ведущий научный сотрудник и председатель экспертного совета ООО «Национальный центр генетических исследований» MyGenetics Ирина Колесникова.
Основу средиземноморской диеты составляют овощи и фрукты, зелень, орехи, «хорошие» жиры, морепродукты, цельнозерновые и молочные продукты.
Употребление этих продуктов может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения, диабета второго типа и других проблем со здоровьем. А для некоторых людей такая диета будет особенно полезна.
«Известны гены, которые могут значимо влиять на риск развития таких неприятностей, как ожирение, сахарный диабет. Один из наиболее известных таких генов — FTO. Его иногда называют геном ожирения. Также известен ген MC4R. Оба гена участвуют в регуляции чувства голода и насыщения, а также других процессов, которые могут влиять на набор веса и развитие сахарного диабета», — пояснила Колесникова «Газете.Ru».
Однако, по её словам, питание по средиземноморской диете может существенно снизить риски возникновения данных недугов у людей с неблагоприятными генетическими вариантами.
Тем временем врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Елена Чуракина отметила в разговоре с «Известиями», что в современном мире многим людям часто не хватает времени на приготовление еды, однако даже при таких условиях важно уметь организовать правильное питание.
«Следует заранее составить меню на предстоящую неделю и приобрести необходимые продукты. Затем необходимо приготовить основу будущих блюд — сварить и заморозить в отдельных контейнерах такие ингредиенты, как, например, нут, чечевица, булгур, куриное филе, фрикадельки из индейки», — посоветовала эксперт.
Также можно самостоятельно заморозить некоторые овощи или покупать уже замороженные.
Она отметила, что заранее подготовленные продукты помогут сэкономить время на организацию правильного питания.