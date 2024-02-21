6,3 млрд рублей выделено в подмосковном бюджете на индустриальные парки и ОЭЗ

Фото: пресс-служба Мининвеста МО
«ОЭЗ и индустриальные парки для региона – это точки притяжения инвестиций, новые рабочие места, для организаций – площадки для реализации инвестиционных проектов благодаря льготам, упрощённым административным процедурам и доступу к инфраструктуре. Поэтому перед всеми ветвями власти стоит задача активно поддерживать развитие ОЭЗ и индустриальных парков. Это инвестиции в будущее Подмосковья», – сказал Брынцалов.По данным подмосковного Мининвеста, резиденты подмосковных особых экономических зон благодаря налоговым льготам экономят около 30% первоначального объёма инвестиций при реализации проектов. Это связано с тем, что работающие в ОЭЗ компании, имеющие статус резидента, получают налоговые льготы и другие меры поддержки для развития бизнеса.
В Подмосковье расположены ОЭЗ технико-внедренческого типа – «Дубна» и «Исток», а также промышленно-производственного типа – «Ступино Квадрат», «Кашира» и «Максимиха».
Подобрать место для размещения бизнеса, в том числе в ОЭЗ региона, можно на инвестиционной карте Московской области.
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