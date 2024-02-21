6,3 млрд рублей выделено в подмосковном бюджете на индустриальные парки и ОЭЗ

Фермерское хозяйство «Шульгино», расположенное на территории Волоколамского городского округа, принимает участие в Национальном органическом конкурсе в номинации «Национальный органический бренд», сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«На ферме «Шульгино» разводят коров и производят экологически чистое молоко, а также выращивают фрукты, овощи и зерновые культуры», — отмечается в сообщении.



Поддержать подмосковного производителя может любой желающий. Для этого достаточно принять участие в онлайн-голосовании, которое проводится на сайте Роскачества. На странице надо отметить ООО «Шульгино» М2.

Голосование завершится 21 марта. Награждение победителей назначено на 12 апреля, оно состоится на международном форуме-выставке «Россия».



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