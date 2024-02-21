На новом кондитерском производстве в Химках появится более 100 рабочих мест

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«Участок под строительство предприятия площадью 2,6 гектара инвестор получил на льготных условиях — в рамках программы подмосковной программы поддержки импортозамещения «Земля за 1 рубль». Общий объем инвестиций составляет 240 миллионов рублей, на предприятии будет создано более 100 новых рабочих мест», — цитируются в сообщении слова главы министерства Владислава Мурашова.Инвестором стала компания «Идиллия вкуса», которая входит в холдинг iconfood. Запустить новое производство планируют в первом полугодии 2026 года.
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