В Подмосковье произвели более 8% общероссийского объёма майонеза

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Объём производства майонеза в Московской области за год увеличился на 154%. В Подмосковье работают около десятка предприятий по выпуску майонеза и соусов, сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.
«В прошлом году объём производства майонеза в Подмосковье составил 63 400 тонн, что на 154% больше, чем в 2022-м. В среднем на территории нашего региона изготавливается 32,8 % от общего объема майонеза, произведённого в ЦФО, и 8,2% – от общероссийского объёма», – уточнил министр.По его словам, высоких результатов удалось достичь за счёт работы таких производителей, как «Ильинское 95» из городского округа Щёлково, «Ногинский пищевой комбинат» из Богородского городского округа, «Мэтр» из Талдома, «Торгус» из городского округа Домодедово.
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Лора Луганская