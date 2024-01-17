750 миллионов рублей инвестируют в производство трубопроводной арматуры

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
«В рамках проекта до конца нынешнего года будет построен четвертый цех завода АДЛ. Инвестиции предприятия в проект составят порядка 750 млн рублей. На производстве, площадь которого составит 9,6 тыс. кв. метров, создадут 80 рабочих мест. К 2030 году новый цех будет выпускать более 2,9 млн единиц готовой продукции», – поделилась министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
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