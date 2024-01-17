Подмосковным агрофирмам выделили более 3 млн рублей на оплату труда практикантов

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО
Субсидию сельхозпроизводителям, направленную на обеспечение отрасли квалифицированными кадрами, выделили в Московской области, общая сумма субсидии оставила 3,3 млн рублей, причём большая часть — 2,5 млн рублей — предоставлена федеральным бюджетом, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.
«Субсидия должна компенсировать сельхозпроизводителям затраты на оплату труда учащимся, привлечённым для прохождения практики, а также затраты на выплаты по ученическим договорам», — пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владимир Мурашов.Такую субсидию в 2023 году получили пять заявителей: агрофирма «Бунятино» в Дмитровском округе, хозяйству «Ступинская нива», а также трём сельхозпроизводителям из Воскресенска: «Центральному маркету», «Агрофорварду» и тепличному комплексу «Подмосковье».
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