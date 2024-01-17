В Щёлкове ввели в эксплуатацию шоу-рум станков для производства напольных покрытий

Фигуристка Анна Щербакова даст автографсессию в рамках фестиваля-ярмарки товаров. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.

Ярмарка «Сделано в России» откроется в провинции Ляонин. Она пройдет во время китайских новогодних праздников с 27 января по 4 февраля 2024 года.

«Кроме того, гостей фестиваля ожидает большая интерактивная программа, в том числе дегустационное шоу от российских производителей продукции агропромышленного комплекса, выступления фольклорных коллективов из России, мастер-классы по народным художественным промыслам и фотозоны в русском стиле», — поделилась гендиректор российского экспортного центра Вероника Никишина.

На мероприятии будут представлена розничная продажа российских продуктов питания от компаний «Мираторг», «Черкизово», «Эфко», «Балтика», «МАКФА», «Союзпищепром», «Объединенные кондитеры», «Славянка», «Русский краб», «СЗРК», «Эконива», «Комос», «БРПИ», «Дядя Ваня» и «АБИ Продакт».Стоит отметить, что в церемонии открытия 27 января примет участие российская фигуристка, победительница множества российских и международных соревнований, чемпионка Олимпийских игр 2022 года в Пекине Анна Щербакова, которую считают почитаемой спортсменка и настоящим воплощением образа России для жителей Китая.

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