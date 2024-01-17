В Щёлкове ввели в эксплуатацию шоу-рум станков для производства напольных покрытий

Фото: пресс-служба Главгосстройнадора МО
«В шоу-руме представлены в основном образцы зарубежных станков, использующиеся для производства ламината из пластика разных классов», — отмечается в сообщении.Строительство производственно-складского комплекса было начато осенью 2021 года, в проект было инвестировано 73 с половиной млн рублей. На предприятии откроют 30 вакансий.
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