Абрамченко: Европейский бизнес может локализовать производство семян в России

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«Этот показатель уже достигнут по пшенице – и яровой, и озимой, по рису вообще 95%. Хуже всего дела обстоят с картофелем и сахарной свеклой», — подчеркнула Абрамченко.
Подписанный сейчас с европейскими бизнесменами документ предусматривает использование западных технологий с гарантированным качеством на российской земле.
В конце декабря правительство РФ продлило до конца 2025 года возможность применения ограничений на ввоз семян определённых сельскохозяйственных культур из недружественных стран. Соответствующее постановление коснулось семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, а также кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.
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