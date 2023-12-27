Правительство продлило на 2 года запрет на вывоз определённых товаров

Фото: istockphoto/Yury Gubin
Правительство продлевает на 2 года запрет на вывоз из РФ некоторых товаров и оборудования.
Об этом сообщается на сайте кабмина.
Экспортное ограничение распространится на технологическое, медоборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, а также волоконно-оптические кабели, некоторые виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы и станки для обработки металла.
Вывоз этих товаров запретили во все зарубежные страны. Исключение действует только для государств — членов Евразийского экономического союза.
Планируется, что правительство будет выдавать разрешения на вывоз техники и оборудования системообразующим компаниям, а также их «дочкам».
Новое постановление до конца 2025 года продлевает возможность применения ограничений на ввоз семян определённых сельскохозяйственных культур из недружественных стран.
Документ коснулся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, а также кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.
Ранее сообщалось, что с 1 марта 2024 года Центробанк решил повысить надбавки к коэффициентам риска по кредитам, у которых высокий показатель долговой нагрузки.
Об этом сказано на сайте регулятора. В данный момент на рынке ипотеки на фоне роста кредитования существенно ухудшились его стандарты. За 2 года почти в 2 раза взлетела доля кредитов, которые были предоставлены россиянам с долговой нагрузкой более 80%.
Читайте также:
Концерн Avon не будет продавать российские активы
В России станет сложнее получить ипотеку
Центробанк ужесточит контроль за валютными потоками
«Временный запрет на вывоз из РФ некоторых товаров и оборудования продлевается ещё на 2 года — до конца 2025 года. Постановление об этом подписано», —говорится в материале.
Вывоз этих товаров запретили во все зарубежные страны. Исключение действует только для государств — членов Евразийского экономического союза.
Планируется, что правительство будет выдавать разрешения на вывоз техники и оборудования системообразующим компаниям, а также их «дочкам».
Новое постановление до конца 2025 года продлевает возможность применения ограничений на ввоз семян определённых сельскохозяйственных культур из недружественных стран.
Документ коснулся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, а также кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.
Ранее сообщалось, что с 1 марта 2024 года Центробанк решил повысить надбавки к коэффициентам риска по кредитам, у которых высокий показатель долговой нагрузки.
Об этом сказано на сайте регулятора. В данный момент на рынке ипотеки на фоне роста кредитования существенно ухудшились его стандарты. За 2 года почти в 2 раза взлетела доля кредитов, которые были предоставлены россиянам с долговой нагрузкой более 80%.
Читайте также:
Концерн Avon не будет продавать российские активы
В России станет сложнее получить ипотеку
Центробанк ужесточит контроль за валютными потоками
Мария Фирсова