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Правительство продлило на 2 года запрет на вывоз определённых товаров

27 декабря 2023, 14:46
Фото: istockphoto/Yury Gubin

Фото: istockphoto/Yury Gubin

Правительство продлевает на 2 года запрет на вывоз из РФ некоторых товаров и оборудования.
Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Временный запрет на вывоз из РФ некоторых товаров и оборудования продлевается ещё на 2 года — до конца 2025 года. Постановление об этом подписано», —говорится в материале.

Экспортное ограничение распространится на технологическое, медоборудование, сельхозтехнику, электрическую аппаратуру, турбины, ядерные реакторы, а также волоконно-оптические кабели, некоторые виды летательных аппаратов, радиолокационные приборы, аккумуляторы и станки для обработки металла.

Вывоз этих товаров запретили во все зарубежные страны. Исключение действует только для государств — членов Евразийского экономического союза.

Планируется, что правительство будет выдавать разрешения на вывоз техники и оборудования системообразующим компаниям, а также их «дочкам».

Новое постановление до конца 2025 года продлевает возможность применения ограничений на ввоз семян определённых сельскохозяйственных культур из недружественных стран.

Документ коснулся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, а также кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свеклы.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2024 года Центробанк решил повысить надбавки к коэффициентам риска по кредитам, у которых высокий показатель долговой нагрузки.

Об этом сказано на сайте регулятора. В данный момент на рынке ипотеки на фоне роста кредитования существенно ухудшились его стандарты. За 2 года почти в 2 раза взлетела доля кредитов, которые были предоставлены россиянам с долговой нагрузкой более 80%.

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Аналитик Юденков допустил рост курса доллара в январе
27 декабря 2023, 14:53

Фото: istockphoto.com/dimarik

Финансовый аналитик Юрий Юденков заявил, что на фоне роста евро можно ожидать увеличение курса доллара.
«Вслед за европейской валютой стоит ожидать повышения курса американского доллара. Сейчас курс пары USD/RUB на Московской бирже составляет около 91-92 рублей, ближе к январю этот показатель может вырасти на 1-2 рубля и продержится так не более месяца», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Юденков.

При этом, отмечает эксперт, курс евро, поднявшийся выше 102 рублей впервые с 20 октября, продержится на примерно таком уровне до середины января. Однако, считает Юденков, уже к середине января и доллар, и евро, начнут постепенно снижаться.

Ранее эксперт Максим Глазков заявлял, что в следующем году не стоит ожидать снижения спроса на разные виды кредитов несмотря на все ограничения ЦБ.

«В отличие от предыдущих кризисов, ужесточение ограничений с большой долей вероятности не будет продолжаться длительное время. А сразу после стабилизации экономики рынок банковских инструментов ожидает послабление, что приведёт к снижению ставок по кредитам», — заявлял в беседе с RT Глазков.

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Концерн Avon не будет продавать российские активы
27 декабря 2023, 13:09

Фото: istockphoto/Brian Brown

Международный косметический концерн Avon, который объявил ещё в первой половине прошлого года о прекращении инвестиций в Россию, передумал уходить из страны.
«Коммерсантъ» пишет, что подготовка к продаже единственного в России предприятия, расположенного в подмосковном Наро-Фоминске, началась в апреле 2023 года.

Осенью Avon получил предложения о сделке. Но в итоге в компании, не желая уступать стабильно работающий бизнес со значительной скидкой, решили отказаться от продажи бизнеса.

Сообщается, что оборудование на заводе Avon может производить косметику и выпускать парфюмерную продукцию. Именно из-за этого, в том числе и налаженной системы прямых продаж, к покупке предприятия проявили большой интерес.

В материале сказано, что уходящие из России иностранные компании вынуждены в данный момент продавать активы со скидкой до 50%. При этом брендом владеет бразильская компания, но сделку всё равно пришлось бы согласовывать в правкомиссии по иностранным инвестициям, ведь бенефициаром подразделения в России значится Avon Netherlands Holdings II.

По словам экспертов, российские власти, которые заинтересованы в полноценном продолжении работы зарубежных компаний, могут поддержать Avon, решившего остаться на рынке.

У генерального директора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова есть сомнение, что в ближайшее время концерн возобновит в РФ заметную маркетинговую активность.

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#россия
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#завод
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В России станет сложнее получить ипотеку
ЦБ повысит надбавки к коэффициентам риска по ипотекам
27 декабря 2023, 12:49

Фото: istockphoto/gopixa

С 1 марта 2024 года Центробанк решил повысить надбавки к коэффициентам риска по кредитам, у которых высокий показатель долговой нагрузки.
Об этом сказано на сайте регулятора.

В данный момент на рынке ипотеки на фоне роста кредитования существенно ухудшились его стандарты. За 2 года почти в 2 раза взлетела доля кредитов, которые были предоставлены россиянам с долговой нагрузкой более 80%.

В третьем квартале 2023 года выдача таких кредитов составляла 47%. Выдачи ипотеки для приобретения жилья с низким первоначальным взносом достигли половины от всех ипотек.

Банк России отмечает, что нововведения ограничат рост ипотеки за счет вовлечения высокозакредитованных потребителей и стимулировать банки использовать официальную информацию о доходах заёмщика, чтобы оценивать показатели долговой нагрузки.

Повышение надбавок должно улучшить стандарты кредитования и сбалансировать темпы роста ипотечного рынка. В случае стабилизации ситуации Центробанк будет готов сделать требования более мягкими.

По итогам первых 10 месяцев нынешнего года россияне набрали займов на 34,8 трлн рублей. Это является рекордом как минимум с 2015 года. Большая часть (60%) займов приходится на льготную ипотеку.

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#ипотека
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#жильё
#экономика
#центробанк
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Новак: поставки нефти из РФ в Европу в 2023 году не превысят 4-5% объема экспорта
27 декабря 2023, 10:45

Фото: iStock/e-crow

По итогам 2023 года ожидается, что поставки нефти и нефтепродуктов из России в Европу составят не более 4-5% от общего объема экспорта. Такие данные в эфире телеканала «Россия-24» заявил вице-премьер России Александр Новак.
«Если раньше в Европу поставлялось совокупно примерно 40-45% нефтепродуктов и нефти от общего объема экспорта, то по итогам этого года мы ожидаем, что это будет не более 4-5%», - пояснил Новак.

По его словам, главными российскими партнерами в настоящее время являются Китай и Индия. Доля импорта в КНДР достигла 45-50%. При этом он уточнил, что ранее в Индию поставки практически не осуществлялись. Таким образом, за последние два года общая доля поставок в эту страну составила 40%.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов сообщал, что экспорт нефти из России в денежном выражении практически вышел на показатели 2021 года.

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#китай
#экспорт
#индия
#страны
#политолог
#поставки
#кндр
#рф
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В 2024 году РЖД вывезет на экспорт 100 млн тонн угля в восточном направлении
27 декабря 2023, 01:30

Фото: iStock/eugenesergeev

РЖД заключила соглашения об экспорте около 100 млн т угля из регионов в восточном направлении, сообщает РБК. Документы были подписаны с правительствами Кемеровской области, республик Якутия, Бурятия, Хакасия, Тыва и Иркутской области, закрепляя основные параметры по вывозу продукции предприятий в направлении Дальнего Востока.
В 2024 году грузоотправители планируют перевезти различные объемы каменного угля для экспорта из разных регионов, в частности из Кузбасса – 54,1 млн т, из Якутии – 26,3 млн т, из Бурятии – 8,5 млн т, из Хакасии – 6,5 млн т, из Иркутской области – 3,3 млн т и из Тывы – 0,65 млн т. Кобзев.

Подписанные соглашения устанавливают квартальное распределение объемов перевозок в восточном направлении.

Ранее газета «Ведомости» писала, что правительство Иркутской области инициирует заключение соглашения с РЖД с гарантированным объемом отгрузки угля из региона, который должен составить не ниже 3,5 млн тонн.

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Глава «Газпрома» Миллер: Поставки газа в Китай в 2023 году будут в 1,5 раза выше
27 декабря 2023, 00:16

Фото: iStock/Max Zolotukhin

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что в 2023 году поставки газа компании в Китай будут в полтора раза выше по сравнению с прошлым годом.
«В этом году поставки газа в КНР будут в полтора раза больше, чем в 2022 году. А в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства. В 2025 году поставки газа в Китай составят 38 миллиардов кубометров», — цитирует РИА Новости слова Миллера в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава компании подчеркнул, что «Газпром» 23 декабря установил исторический рекорд суточных поставок газа в Китай.

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#китай
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#новости
#поставки
#путин
#рф
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Центробанк ужесточит контроль за валютными потоками
ЦБ расширит мониторинг крупнейших экспортёров, повысив порог до 1 млрд долларов
26 декабря 2023, 20:41

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

В России собираются расширить список мониторинга крупнейших экспортёров, включив в него компании с выручкой от экспорта или задолженностью перед нерезидентами в размере более одного миллиарда долларов. Об этом сообщает Банк России.
В сообщении регулятора отмечается, что внесение новых компаний расширит список вдвое. Сами организации называться не будут, а информация об их включении в перечень будет присылаться руководству в индивидуальном порядке.

Компониям, помимо отчёта об активах и обязательствах в иностранной валюте, необходимо будет предоставлять информацию об остатках на рублёвых счетах за рубежом и задолженностях в рублях перед нерезидентами. Информация должна предоставляться на консолидированной основе.

В Центробанке отметили, что введение мер по ужесточению мониторинга позволит точнее контролировать валютные потоки крупного бизнеса.

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#банк россии
#экспорт
#экономика
#валюта
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В Балашихе стартовало строительство завода с привлечением промышленной ипотеки
26 декабря 2023, 18:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Подмосковье с привлечением средств промышленной ипотеки строят завод систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов. Мера поддержки предоставлена «Фабрике вентиляции ГалВент», сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
«Объём инвестиций в проект составляет около 1,3 млрд рублей. Средства в размере 500 млн рублей инвестор привлекает в формате промышленной ипотеки. Участок под проект также предоставлен на льготных условиях – по программе «Земля за 1 рубль», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Предприятие планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году. Оно будет выпускать воздуховоды, воздухорегулирующие устройства, шумоглушители, вентиляционные фильтры и оборудование для вентиляционных систем. На заводе появятся 470 рабочих мест.

Как отметили в министерстве, «Фабрика вентиляции ГалВент» – крупнейшее в стране предприятие по производству систем вентиляции для гражданских и промышленных объектов.

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#ипотека
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#подмосковье
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Times: ФРГ может лишиться статуса третьей экономики мира из-за зависимости от РФ
26 декабря 2023, 17:37

Фото: iStock/DesignRage

Германия может потерять статус третьей экономики мира из-за зависимости от российских энергоносителей, к такому выводу пришли аналитики британского Центра экономических и бизнес-исследований (Centre for Economics and Business Research, CEBR), их исследование публикует Times.
«Сокращение разрыва между экономиками Великобритании и Германии будет вызвано замедлением последней в результате ее зависимости от российской энергетики для развития производственного сектора», — прокомментировал ситуацию автор статье, ссылаясь на доклад аналитиков.

По прогнозам экспертов, уже в 2026 году Германия уступит своё третьей место в рейтинге Японии, а в 2027 опуститься ещё ниже, пропустив вперёд Индию.

При это, в CEBR считают, что к 2035 году Индия окажется третьей в списке крупнейших экономик мира, а также третьей в списке мировых сверхдержав, что спровоцирует очередной геополитический сдвиг.

К 2037 году, предполагают аналитики, КНР сбросит с олимпа США и станет крупнейшей экономикой мира.

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