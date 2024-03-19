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Аксаков: Прекращение операций по картам «Мир» станет потерей для Армении

19 марта 2024, 19:25
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Прекращение финансовых операций по картам «Мир» станет в первую очередь потерей для Армении и ее жителей. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить обслуживать российскую платежную карту «Мир» на территории страны из-за угрозы подпасть под санкции США.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков уверен, что решение принимается под давлением Америки и вредит в первую очередь жителям самой Армении.


«Сами себе создают проблемы», — отметил Аксаков.
Карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах Армении с 30 марта 2024 года, за исключением банка «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ).

Аксаков выразил надежду, что ситуация не повлияет на отношения двух держав и напомнил про возможность использования цифрового рубля во взаиморасчетах на территории Армении.

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#армения
#россия
#карта «мир»
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Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций
Норвегия ввела новый пакет санкций против РФ, отличающийся от мер ЕС
19 марта 2024, 19:31

Фото: iStock/syahrir maulana

Норвегия ввела новый пакет антироссийских санкций, соответствующий двенадцатому и тринадцатому пакетам санкций Евросоюза, но с рядом изменений. Об этом сообщает МИД Норвегии.
Отмечается, что Норвегия присоединилась ко всем пакетам ЕС против России, но с некоторыми национальными изменениями.

Глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде подчеркнул, что целями пакетов санкций Евросоюза было введение дальнего запрета на импорт и экспорт в отношении России, борьба с обходом санкций и закрытие лазеек.

Новые санкции против России вступят в силу 19 марта.

Напомним, что в настоящее время Евросоюз работает уже над 14-м пакетом антироссийских санкций.

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#россия
#экономика
#мид
#норвегия
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Экономист Чеглов спрогнозировал рост цен на мясо к концу года
19 марта 2024, 18:39

Фото: istockphoto.com/cagkansayin

Доктор экономических наук, профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов заявил, что к концу года мясо может подорожать на 5-10%.
«Наиболее рискованная в плане повышения цен продукция — мясо курицы, где ожидается небольшое сокращение объёмов производства. Далее я бы поставил мясо свинины — здесь цены могут зависеть от объёмов экспорта. По мясу индейки сложился завышенный уровень цен, и он тормозит продажи, как следствие есть случаи переключения производителей на мясо курицы», — пояснил в беседе с Газета.ру Чеглов.

При этом, по мнению эксперта, падения спроса на мясо со стороны россиян не предвидится.

Ранее Вячеслав Чеглов заявлял, что рост цен на шоколад в российских магазинах ожидается, однако он не превысит 15%.

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#мясо
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#продукция
#рост
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Завод по переработке рыбы в Истре запустили на полную мощность
19 марта 2024, 17:29

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Рыбоперерабатывающее предприятия полного цикла, занимающееся выращиванием рыбы, её обработкой и поставкой продукции в магазины, запустили на полную проектную мощность, сообщает пресс-служба Мининвеста Московской области.
«Сейчас на предприятии выпускают около полутора тонн готовой рыбной продукции в месяц. В ближайшее время этот объем планируется увеличить до трёх с половиной тонн», — отметила глава министерства Екатерина Зиновьева.
Она также добавила, что при открытии на предприятии было создано 40 рабочих мест, с наращиванием производства число рабочих мест также увеличится.

На предприятии «Мансуровское карьероуправление» выращивают и перерабатывают осетров, радужную форель, сазанов и карпов. Выпускаются деликатесы горячего и холодного копчения, вяленую рыбу, а также икру.

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#истра
#производство
#рыба
#экономика
#мининвест мо
#екатерина зиновьева
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Сеть «Сыроварня» открыла новый ресторан в Новоивановском
19 марта 2024, 17:20

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Крупная сеть ресторанов «Сыроварня» открыла новое заведение в Одинцовском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
«Ресторан разместился на втором этаже многофункционального зрелищного центра «LIVE АРЕНА». Гостям предлагается уютный зал на 135 посадочных мест. В интерьере с открытой кухней посетителей ждёт настоящая домашняя атмосфера. Меню заведения порадует разнообразием блюд по домашним рецептам – от пасты и пиццы до сыров собственного производства, рыбных и мясных блюд м фирменных десертов», – говорится в сообщении.
В министерстве добавили, что на территории комплекса работает бесплатная парковка.

Ресторан открыт для посетителей ежедневно с 12 до 23 часов по адресу: Одинцовский городской округ, рабочий посёлок Новоивановское, Западная улица, дом 145.

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#минсельхозпрод мо
#инвестиции
#рестораны
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
#одинцово
#сыроварня
#московская область
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В Подмосковье построят производство импортозамещающих пищевых ингредиентов
19 марта 2024, 16:54

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Подмосковье построят производство импортозамещающих пищевых ингредиентов В подмосковном индустриальном парке «Соболиха» появится производство ингредиентов для пищевой промышленности. Как сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста, к строительству приступает компания «АГРОЛЕКС».
«Компания начинает возводить первую очередь объекта площадью 1,5 тыс. кв. м. Инвестиции в этот этап проекта составят 50 млн рублей. Также «АГРОЛЕКС» намерен получить разрешение на строительство второй очереди предприятия площадью 3,5 тыс. «квадратов». Общий объём инвестиций в строительство и запуск обеих очередей достигнет 130 млн рублей», – поделилась планами зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
Она добавила, что реализация проекта позволит создать около 80 новых рабочих мест.

Сегодня мощности ООО «АГРОЛЕКС» расположены в Балашихе. В индустриальном парке «Соболиха» компания купила земельный участок для расширения производства и замещения покинувших российский рынок иностранных брендов.

С 2001 года российская компания ООО «АГРОЛЕКС» производит такие ингредиенты для пищевой промышленности, как сахарная мастика, сахарная пудра, фруктовые начинки, марципан, мелкофракционный сахар и другое.

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#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#инвестиции
#экономика и инвестиции в подмосковье
#продукты
#импортозамещение
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Ферме в Серпухове передали 12 га на развитие хозяйства
19 марта 2024, 16:42

Фото: пресс-служба Минимущества МО

12 гектаров земли предоставили в аренду на пять лет крестьянско-фермерскому хозяйству «Захарково» в городском округе Серпухов, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«Фермерское хозяйство «Захарково» только начинает свою деятельность: оно было зарегистрировано в 2022 году. В настоящее время в распоряжении фермеров две лошади, планируется приобрести коров и птицу. На полученном участке фермеры будут выращивать корма и пасти скот», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
В Московской области подать заявку на получение находящегося в госсобственности участка земли без торгов для ведения сельского хозяйства можно через региональный портал госуслуг. Заявка рассматривается в течение 15 рабочих дней.

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В Подмосковье на 95% локализовали производство музыкального инструмента кахона
19 марта 2024, 16:29

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В Центре молодёжного инновационного творчества «Роболатория» из Одинцова добились 95-процентной локализации производства кахонов – испанских и латиноамериканских музыкальных ударных инструментов. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Кахон представляет собой прочную коробку из дерева и других материалов, способную выдержать вес сидящего на ней музыканта. Внутри коробки расположены струны, а в одной из стенок – звуковое отверстие.

Кахоны производят в основном за рубежом – в Испании, Германии и Малайзии. Однако из-за роста курса доллара их стоимость повысилась почти на 100%. В портфеле у ЦМИТ – уже три модели кахона.
«На днях изготовили новую версию. Он ничем не уступает зарубежным аналогам, при этом его локализация составляет 95%. Для изготовления мы теперь используем фанеру из Нижнего Новгорода, а не финскую. Из иностранного – только воск и подструнники», – рассказал руководитель центра Дмитрий Мартынов.

ЦМИТ «Роболатория» – школа робототехники и программирования для детей от 4 лет. Там учат создавать роботов, игры, сайты, мобильные приложения и многое другое.

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#импортозамещение
#одинцово
#подмосковье
#московская область
#экономика и инвестиции в подмосковье
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В Подмосковье в этом году планируют разместить более 500 летних кафе
19 марта 2024, 14:15

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

На территории Московской области стартовал сезон летних веранд. Собственники стационарных предприятий общественного питания могут начать монтаж сезонных кафе, а с 1 апреля при хорошей погоде принимать первых гостей. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минсельхозпрода.
В апреле прошлого года министерство запустило на региональном портале госуслуг муниципальную услугу «Размещение сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания на территории Московской области». Опыт региона стал первым в России.
«До прошлого года услугу получали на бумажном носителе. С 2023 года её полностью перевели в электронный вид, и срок предоставления услуги сократился в 360 раз – с 30 дней до двух часов. За время действия услуги количество сезонных кафе на землях, находящихся в муниципальной и неразграниченной государственной собственности, выросло с 223 до 476. В 2024 году планируется разместить более 500 летних кафе», – сообщил зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
Как отметили в министерстве, главное преимущество муниципальной услуги – в том, что предприниматели могут заключить договор на размещение летнего кафе в день подачи заявки.

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#экономика
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#московская область
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Курс биткоина минувшей ночью обвалился на 85%
Курс биткоина на бирже BitMEX обвалился на 85% в ночь на 19 марта
19 марта 2024, 12:34

Фото: iStock/Nastco

Курс крупнейшей криптовалюты биткоин на бирже BitMEX минувшей ночью упал на 85%, до 8,9 тысяч долларов. Об этом сообщает РБК.
Отмечается, что ситуация не коснулась других площадок, где значения криптовалюты не опускались ниже 60 тысяч долларов.

Руководство BitMEX подчеркнуло, что ситуация связана с крупными ордерами на пропажу биткоина. В данный момент биржей проводится расследование инцидента.

Как сообщили в компании, падение началось в районе 1:40 по мск. Низкие показатели продержались около двух минут, после чего, к 2:30, стоимость биткоина выросла до 67 тысяч долларов. За это время пользователи биржи смогли продать порядка тысячи биткоинов по аномально низкой цене.

На рынке такие ситуации называются flash crash. Подобный случай произошёл на криптобирже Binance.US в октябре 2021 года. Тогда биткоин упал на 87%, достигнув стоимости в 8,2 тысячи долларов.

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