Аксаков: Прекращение операций по картам «Мир» станет потерей для Армении

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Прекращение финансовых операций по картам «Мир» станет в первую очередь потерей для Армении и ее жителей. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить обслуживать российскую платежную карту «Мир» на территории страны из-за угрозы подпасть под санкции США.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков уверен, что решение принимается под давлением Америки и вредит в первую очередь жителям самой Армении.
Аксаков выразил надежду, что ситуация не повлияет на отношения двух держав и напомнил про возможность использования цифрового рубля во взаиморасчетах на территории Армении.
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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Аксаков уверен, что решение принимается под давлением Америки и вредит в первую очередь жителям самой Армении.
«Сами себе создают проблемы», — отметил Аксаков.Карты российской платежной системы «Мир» перестанут работать в банкоматах Армении с 30 марта 2024 года, за исключением банка «ВТБ Армения» («дочка» российского ВТБ).
Аксаков выразил надежду, что ситуация не повлияет на отношения двух держав и напомнил про возможность использования цифрового рубля во взаиморасчетах на территории Армении.
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Мария Федоровцева