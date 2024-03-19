ТАСС: ЦБ Армении запретил с 29 марта обслуживать карту «Мир»

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Центральный банк Армении принял решение с 29 марта запретить местным банкам обслуживать российскую платежную карту «Мир» из-за угрозы подпасть под санкции США. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный источник в банковской сфере республики.
Отмечается, что финансовый регулятор Армении представляет данный процесс как решение частных банков, чтобы «не обижать российскую сторону». По мнению источника ТАСС, у страны не остается иного выбора, так как армянский процессинговый центр ArCa одновременно обрабатывает платежи «Мир», Visa и Mastercard. При этом Visa и Mastercard отказываются работать с организацией, которая производит обслуживание «Мир».
В настоящее время ЦБ и другие крупные банки Армении официального комментария по данной ситуации не давали.
Ранее россиянам рассказали о работе платёжной системы «Мир» в условиях санкций. Новые американские санкции, введённые в отношении российской Национальной системы платёжных карт (НСПК) никак не повлияют на работу сервисов внутри страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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В настоящее время ЦБ и другие крупные банки Армении официального комментария по данной ситуации не давали.
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Екатерина Коршунова