Армения направила письмо в РФ для прекращения работы пограничников в аэропорту Звартноц

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Армения официально уведомила о своем намерении полностью контролировать погранпереход в аэропорту Звартноц своими силами. Об этом заявил секретарь совбеза республики, отметив, что Москве направлено соответствующее письмо.
Он также заявил, что проблемы с ОДКБ останутся до тех пор, пока организация не признает границы Армении.
Прежде возможность вывода российских пограничников из ереванского аэропорта прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что никаких решений по этому вопросу еще принято не было. Спикер Кремля также подчеркнул, что Москва и Ереван продолжают работать на уровне двусторонних отношений.
Впервые информация о выводе российских сотрудников появилась первого марта. По словам секретаря правящей парламентской фракции Национального собрания Армении «Гражданский договор» Артура Ованнисяна, эта тема беспокоит большую часть общества.
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Прежде возможность вывода российских пограничников из ереванского аэропорта прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что никаких решений по этому вопросу еще принято не было. Спикер Кремля также подчеркнул, что Москва и Ереван продолжают работать на уровне двусторонних отношений.
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Анастасия Хохлова