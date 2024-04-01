Активы на 100 трлн рублей арестовали по иску о «Макфе» у Юревича и Белоусова

Фото: iStock/ alfexe
Судебный пристав арестовал счета и активы родственников экс-депутата Вадима Белоусова и экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича по иску Генпрокуратуры о взыскании имущества «Макфа» и аффилированных с ним компаний в интересах России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление пристава.
Сумма арестованных активов составила 100 трлн руб.
Ответчиками по исковому заявлению Генпрокуратуры привлечены Юревич, Белоусов и его супруга, а также еще 34 юридических лица и 10 физических лиц, среди которых отец, мать и сын Юревича, а также дочь с зятем Белоусова и его отец.
Помимо этого арестованы 100% акций компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» (акции так же принадлежат родственникам Юревича и Белоусова).
Ранее Генпрокуратура подала в суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций крупнейшего в России производителя — АО «Макфа».
Читайте также:
Генпрокуратура РФ подала иск в отношении «Макфы» и ряда её компаний
Суд в Москве рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
ФНС подала иск к российской структуре IKEA на 12,9 миллиарда рублей
Ответчиками по исковому заявлению Генпрокуратуры привлечены Юревич, Белоусов и его супруга, а также еще 34 юридических лица и 10 физических лиц, среди которых отец, мать и сын Юревича, а также дочь с зятем Белоусова и его отец.
Помимо этого арестованы 100% акций компаний «Первый хлебокомбинат», «Макфа», «СМАК», «Новая пятилетка», «Долговское», «Челябинскоблгаз», «Арком» и ЧАО «Каланчакский комбинат хлебопродуктов» (акции так же принадлежат родственникам Юревича и Белоусова).
Ранее Генпрокуратура подала в суд Челябинска иск об обращении в доход государства акций крупнейшего в России производителя — АО «Макфа».
Читайте также:
Генпрокуратура РФ подала иск в отношении «Макфы» и ряда её компаний
Суд в Москве рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за «голой вечеринки» Ивлеевой
ФНС подала иск к российской структуре IKEA на 12,9 миллиарда рублей
Ювелина Бернст