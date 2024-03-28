Генпрокуратура РФ подала иск в отношении «Макфы» и ряда её компаний

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Замгенпрокурора РФ подал иск к АО «Макфа» и её компаниям в интересах страны. Такие данные появились в картотеке Центрального районного суда Челябинска.
Всего ответчиками выступают более трех десятков юрлиц и более десятка физлиц. Предварительное судебное слушание состоится 9 апреля. При этом подробности иска не уточняются.
По данным издания «Коммерсантъ», «Макфа» совместно с предприятиями, вроде «Смака» и «Челябинскоблгаза», могут иметь коррумпированное происхождение, так как получателями их доходов являются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, которые вели бизнес, работая в органах государственной власти. Они также нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения.
«Макфа» производит макаронные изделия и муку в России, а также - крупы и зерновые хлопья. Всего в ассортименте компании числится более 150 наименований.
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По данным издания «Коммерсантъ», «Макфа» совместно с предприятиями, вроде «Смака» и «Челябинскоблгаза», могут иметь коррумпированное происхождение, так как получателями их доходов являются Михаил Юревич и Вадим Белоусов, которые вели бизнес, работая в органах государственной власти. Они также нарушали установленные антикоррупционным законодательством запреты и ограничения.
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Элина Позднякова