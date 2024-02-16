Суд в Москве рассмотрит иск к МТС на $1 млрд из-за «голой вечеринки» Ивлеевой

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В пятницу, 16 февраля, Таганский районный суд города Москвы приступит к рассмотрению по существу иска к компании МТС с требованием компенсации в размере миллиарда долларов за проведение «голой вечеринки» в клубе «Мутабор».
Истцом выступает Олег Трещев, сообщает РИА Новости. Он настаивает на том, что оператор связи должен перевести указанную сумму в фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Изначально истец требовал компенсации как с МТС, так и с блогера Анастасии Ивлеевой, но суд удалил её из ответчиков. Ранее московские суды несколько раз отклоняли подобные претензии. Третий иск, от Трещева, всё-таки был принят к рассмотрению.
Аналогичный иск ранее зарегистрировал Лефортовский суд Москвы. В нём истец Анастасия Пак требует от Ивлеевой и главного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова по миллиарду долларов с каждого в тот же фонд «Защитники Отечества» из-за «голой вечеринки». Таганский суд рассматривает также иск от некоего Олега Останина к компании МТС о выплате компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей.
В МТС заявили агентству, что не имеют никакого отношения к скандально известному мероприятию, не являются его спонсором или организатором и не понимают сути претензий истцов.
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Аналогичный иск ранее зарегистрировал Лефортовский суд Москвы. В нём истец Анастасия Пак требует от Ивлеевой и главного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова по миллиарду долларов с каждого в тот же фонд «Защитники Отечества» из-за «голой вечеринки». Таганский суд рассматривает также иск от некоего Олега Останина к компании МТС о выплате компенсации морального вреда в размере 10 миллионов рублей.
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Александр Бойцов