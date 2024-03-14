Акции владельца Zara достигли рекордного уровня

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Акции испанской холдинговой компании Inditex 13 марта выросли в цене на 6% и достигли рекордной для них отметки в €43,4. Холдингу принадлежат такие марки одежды как Zara, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti, Oysho.
Показатели резко подскочили после публикации годовой отчетности Inditex, в которой она сообщила о росте чистой прибыли на 30,3%, до €5,4 млрд, что стало рекордом для компании. Продажи Inditex выросли на 10,4% — до €35,9 млрд.
Эксперты объясняют успехи компании хорошими продажами весенне-летней коллекции, особенно в сравнении со слабыми сезонными продажами новых коллекций H&M, а также благодаря удачной ценовой политике.
Inditex, у которой в начале 2022 года насчитывалось в России более 500 магазинов, после начала СВО объявила о временном прекращении их работы. В октябре того же года компания достигла соглашения о продаже российского бизнеса группе Daher.
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Эксперты объясняют успехи компании хорошими продажами весенне-летней коллекции, особенно в сравнении со слабыми сезонными продажами новых коллекций H&M, а также благодаря удачной ценовой политике.
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Ювелина Бернст