Аналитик Антонов дал прогноз по доллару на следующую неделю

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Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что курс доллара на следующей неделе будет на уровне 96-97 рублей.
«Геополитические факторы оказывали влияние на динамику нефтяных котировок, а нефть оказывала влияние на локальный валютный рынок. Несмотря на благоприятные фундаментальные факторы от денежно-кредитной политики ЦБ РФ и налогового периода, таргетом остаётся диапазон 96-97 рублей с промежуточной остановкой на 95,3 рубля», — пояснил в беседе с RT Антонов.
Ранее кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица говорил, что доллар в апреле будет стоить до 95 рублей.
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