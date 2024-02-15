Аналитик Антонов спрогнозировал доллар на уровне до 93 рублей в ближайшие дни

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Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что в ближайшие несколько дней курс доллара будет на уровне 91,50-92,35 рубля.
«Валютный рынок нервничает перед пятничной встречей Банка России. Это может быть связано с опубликованными ранее данными Росстата по инфляции за январь, которые оказались неожиданно сильными. <…> Ориентир по доллару США на ближайшие несколько дней составляет 91,50-92,35 рубля», — пояснил в беседе с RT Антонов.
Ранее главный аналитик банка Михаил Васильев отмечал, что в марте евро будет располагаться в диапазоне 96-100 рублей. Он напоминал о стагнации европейской экономики, из-за чего темпы её роста колеблются около нуля.
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