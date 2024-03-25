Экономист Перепелица спрогнозировал доллар до 95 рублей в апреле

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Кандидат экономических наук, директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент, кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица предположил, что доллар в апреле будет стоить до 95 рублей.
«Рынки отреагировали снижением курса рубля на последние трагические события. В апреле можно ожидать дальнейшее снижение национальной валюты до 95 руб. за доллар. Это может быть связано с увеличением оттока капитала на фоне усиления террористической опасности», — пояснил в беседе с Газета.ру Перепелица.
По его словам, при снижении террористической опасности, негативные факторы, влияющие на курс, уже к лету будут нивелированы.
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