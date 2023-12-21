Аналитик Антонов: Резкого ослабления рубля не будет

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Финансовый аналитик Владислав Антонов заявил, что резкого ослабления рубля в ближайшей перспективе не предвидится.
«Если курс доллара закроется выше 92 рублей, то внимание трейдеров сместится на 93,50 рубля. Уровень баланса сейчас — 90 рублей. Резкого ослабления рубля не предвидится, если не произойдёт форс-мажорных ситуаций. В отсутствие яркого новостного фона ликвидность рынка будет снижаться перед январскими праздниками, что может вызывать на рынке резкие колебания», — пояснил в беседе с RT Антонов.
Он также добавил, что рубль поддерживает то, что с экспортёров взимутся налои в конце декабря.
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