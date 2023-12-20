Россия резко снизила вложения в госдолг США

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По итогам октября текущего года Россия снизила объем вложений в госдолг США более чем в два раза в сравнении с сентябрем — до 31 миллиона долларов. Такие данные следуют из опубликованных документов Минфина США.
Сообщается, что в сентябре данный показатель составлял 73 миллионов долларов, следовательно, суммарный объем российских вложений сократился в два раза. По данным ведомства, на долгосрочные гособлигации в октябре пришлось 28 миллионов долларов, сумма краткосрочных составила 3 миллиона долларов.
Напомним, резкое сокращение вложение со стороны России произошло в 2018 году. В апреле их уровень снизился с 96 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда американской валюты.
Ранее сообщалось, что единственным государством, перед которым по итогам прошлого года у России выросла задолженность, стала Индия.
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Напомним, резкое сокращение вложение со стороны России произошло в 2018 году. В апреле их уровень снизился с 96 миллиарда долларов до 48,7 миллиарда американской валюты.
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Екатерина Коршунова