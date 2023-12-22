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Аналитик Чернов: Доллар на следующей неделе будет не выше 95 рублей

22 декабря 2023, 14:59
Фото: istockphoto.com/Professor25

Фото: istockphoto.com/Professor25

Аналитик Владимир Чернов спрогнозировал курс доллара на следующей неделе не выше 93-95 рублей.

«Волатильность, скорее всего, будет невысокой, поскольку никакой важной публикации макростатистики на следующей неделе е будет, но иногда в такие недели бывают резкие непредсказуемые движения котировок. Но выше 93-95 рублей стоимость американского доллара на следующей мы не ожидаем», — отметил в беседе с RT Чернов.

Он пояснил, что из-за католического рождества и, в связи с ним, приостановки валютных торгов долларом в США, Канаде и европейских странах, курс американской валюты на Московской бирже будет зависеть от внутреннего спроса и предложения. По словам специалиста, обычно спрос на доллар в последнюю неделю года возрастает, поэтому валюта может подорожать.

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В Подмосковье подбирают участок под индустриальный парк с китайскими инвесторами
22 декабря 2023, 14:13

Фото: Мининвест МО

В Подмосковье рассчитывают создать индустриальный парк с китайскими инвесторами. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«Уже подбираем участок и планируем подписание. Сейчас на долю китайских инвесторов приходится около 25 млрд рублей инвестиций. Большинство китайских компаний расположено в бизнес-парке «Гринвуд» в Красногорске. «Гринвуд» – часть госкорпорации China Chengtong Holding Group Ltd. С её руководством обсуждали привлечение китайских инвесторов в регион в ходе визита подмосковной делегации в Китай в октябре», – пояснила Зиновьева в интервью ТАСС.
Помимо этого, она рассказала, что с китайскими партнёрами реализуются логистические проекты. Так, Liaoning Port Group создал в Подмосковье совместно с ОАО «РЖД Терминал» терминально-логистический комплекс «Белый раст». Инвестиции уже составили 11,8 млрд рублей, а общий планируемый объём - 24 млрд.

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#мининвест мо
#экономика
#екатерина зиновьева
#китай
#индустриальный парк
#подмосковье
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Власти Подмосковья собираются развивать проекты автомобилестроения с Китаем
22 декабря 2023, 14:08

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область и Китай прорабатывают возможность реализации проектов по автомобилестроению. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В работе ряд проектов с автомобилестроителями. Мы их детально прорабатывали в ходе поездки с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым в Китай. Там прошли встречи с тремя крупными китайскими компаниями. Мы посетили и сами предприятия. Китай действительно сильно шагнул вперёд в развитии автомобилестроения. Некоторые заводы способны выпускать до одной машины в минуту», – рассказала Зиновьева в интервью ТАСС.
Зампред отметила, что стороны изучали друг друга через призму инвестиционных перспектив. Однако, по е словам, детали возможного сотрудничества раскрывать преждевременно.

Зиновьева напомнила, что один из лидеров по выпуску осевых агрегатов для прицепной техники, китайская компания Huajing, реализует инвестпроект в индустриальном парке «Есипово». Инвестиции только в первый этап проекта оцениваются в 5 млрд рублей.

Подмосковная делегация во главе с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым посетила Китай в октябре. Китайская сторона представила производство компании Changan Automobile Group.

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#экономика
#подмосковье
#московская область
#екатерина зиновьева
#мининвест мо
#китай
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Зиновьева: в Подмосковье продолжают работать 186 иностранных компаний
22 декабря 2023, 14:00

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Московской области работают почти 190 компаний с участием иностранного капитала. Благодаря им в области создали около 100 тыс рабочих мест. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
«В регионе всегда было больше всего иностранных производств. Сейчас компаний перешла к российскому менеджменту. Девять работу приостановили, однако стальные продолжают работать. Сегодня в регионе функционируют 186 компаний с участием иностранного капитала, создавших без малого 97 тыс новых рабочих мест. Они представляют 40 стран», – уточнила зампред в интервью ТАСС.
По её оценке, Московская область сохраняет позиции желанного для инвесторов региона.
«Здесь и отстроенная логистика, и большой рынок сбыта, и близость к столице. Плюс почти ничем не ограниченный кадровый рынок», – перечислила преимущества Подмосковья Зиновьева.
Она добавила, что с учётом последних обстоятельств в штатном режиме продолжают работать более 140 иностранных компаний, в том числе «Пепси», «Ашан», «К-Флекс» и другие. Переданы российскому менеджменту и продолжают функционировать ещё шесть, столько же находятся в процессе передачи.

Приостановили деятельность девять компаний, полностью проданы 22. Это, например, «Макдональдс», ставший «Вкусно – и точка», финская «Валио». Заявлено о продаже двух компаний.

Как подчеркнула Зиновьева, ниши ушедших с рынка иностранных компаний занимают другие инвесторы.

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#экономика
#екатерина зиновьева
#компании
#иностранцы
#подмосковье
#московская область
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Греф предложил приватизировать Сбербанк
Греф: приватизация Сбербанка может повысить привлекательность рынка акций
22 декабря 2023, 12:06

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Приватизация Сбербанка позволила бы повысить привлекательность всего рынка и вложить полученные средства в реализацию различных государственных проектов. С таким предложением в эфире телеканала «Россия 24» выступил глава банка Герман Греф.
Он отметил, что стоит приватизировать подавляющее большинство государственных компаний, в том числе и Сбербанк, который имеет довольно привлекательный актив, а значит будет быстро выкуплен.

По словам Грефа, государство могло бы приватизировать 25% Сбербанка, что повлекло бы за собой повышение инвестиционной привлекательности российского рынка и стимулировало бы весь финансовый рынок.

Полученные средства государство могло бы потратить на реализацию различных инфраструктурных проектов, в частности, на строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей.

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#сбербанк
#приватизация
#экономика
#россия
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Выдача лицензий на экспорт ряда товаров перешла на платформу «Мой экспорт»
22 декабря 2023, 11:15

Фото: iStock/Tryaging

Выдача экспортных лицензий на некоторые виды продукции полностью перешла на платформу «Мой экспорт». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе «Российского экспортного центра».
Таким образом, для подачи заявлений на экспорт живой рыбы, отдельных видов дикорастущих деревьев и прекурсоров экспортёры буду использовать платформу, которая является официальным каналом для получения лицензии Минпромторга РФ.

Экспортную лицензию можно оформить на живую рыбу, ракообразных моллюсков и на иные живые водные биологические ресурсы. Также входят дикорастущие растения и химические вещества, используемые в фармацевтике и парфюмерии.

Отмечается, что данная продукция имеет высокий спрос на международном рынке и играет большую роль в экспортной деятельности российских компаний.

«Перевод сервиса на цифровую платформу «Мой экспорт» позволяет сделать процедуру подачи заявлений более удобной для экспортёров. Заявка является электронной, поэтому исключена необходимость дублирования комплекта заявки на бумажном носителе в адрес Минпромторга. Также сокращено количество обязательных документов. Статус заявки можно отслеживать в личном кабинете на платформе «Мой экспорт», там же отображается результат услуги, доступный для скачивания», — пояснил вице-президент Российского экспортного центра Алексей Солодов.

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#экспорт
#россия
#торговля
#экономика
#платформа
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В России не могут запустить работу на половине автозаводов
«Ъ»: в РФ не вернулась к работе половина автозаводов после введения санкций
22 декабря 2023, 10:41

Фото: iStock/RainerPlendl

Половина автозаводов на территории России до сих пор простаивает спустя два года после начала спецоперации на Украине и введения санкций в отношении российской автомобильной промышленности. Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные подсчёты.
До введения ограничительных мер в России работал 21 крупный автомобильный завод. Они занимались выпускном машин различных сегментов. 10 из этих производств контролировались из стран, ныне признанных недружественными, а ещё шесть выпускали модели компаний из этих государств.

Отмечается, что на тот момент не все зарубежные инвесторы окупили свои вложения. Так, например, Mercedes и BMW не успели получить достаточный доход. Введение санкций одномоментно остановило практически все производства, но сборка российских автомобилей со временем восстановилась.

Российские власти в связи с этим собирались передать активы новым инвесторам. Рассматривались компании из Китая, однако с момента введения ограничений ни одна из них не решилась на покупку. Они отдают предпочтение продаже в России автомобилей, собранных на территории Китая.

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#автомобили
#завод
#россия
#инвесторы
#компании
#активы
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Путин передал акции автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества
22 декабря 2023, 09:40

Фото: istockphoto/Fahroni

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому акции крупнейшего автодилера России «Рольф» переходят во временное управление Росимущества.
Согласно документу, Росимущество будет временно управлять акциями АО «Рольф», принадлежащие кипрской Delance Limited и «Рольф Моторс». Также под управление ведомства переходят доли компании в уставном капитале «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф Тех», передает «Коммерсант».

Автодилерская компания «Рольф» владеет салонами по продаже автомобилей в Москве и Санкт-Петербурге. Основатель компании бывший депутат Госдумы Сергей Петров с 2019 года находится в международном розыске. Как считают следователи, Петров вступил в сговор с менеджерами подконтрольных ему компаний и вывел за рубеж около 4 млрд рублей путём продажи «Рольфу» акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости. Эксперты установили, что реальная сумма сделки не должна была превышать 200 млн рублей.

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#компании
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Компания из Серпухова представила продукты быстрого приготовления в Египте
21 декабря 2023, 22:42

Фото: пресс-служба Миниинвеста МО

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» из городского округа Серпухов стала участником международной выставки продуктов питания и напитков Food Africa 2023 в Каире. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Миниинвеста.
Предприятие презентовало лапшу быстрого приготовления, пюре «Роллтон», а также халяльную линейку, лапшу BIGBON WOK, холодный кофе Goldben и энергетики.

Как отметили в министерстве, эти продукты вызвали интерес потенциальных партнёров. В рамках выставки представители компании провели десятки встреч с бизнесом Египта, стран Ближнего Востока и Северной Африки.
«Одна из главных задач компании – обеспечение потребителей качественными продуктами быстрого приготовления не только в России, но и по всему миру. Поэтому мы активно участвуем в международных выставках. В этому году посетили три крупнейшие отраслевые выставки в Африке и Азии», – рассказала руководитель службы маркетинговых коммуникаций «Маревен Фуд Сэнтрал» Хай Иен Нгуен.
Она назвала Африканский континент одним из наиболее интересных для компании регионов.

«Маревен Фуд Сэнтрал» – одно из крупнейших предприятий пищевой промышленности. Его продукция поставляется во все регионы России и в девять стран мира. В год компания выпускает около 1,5 млрд единиц продукции.

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#мининвест мо
#продукты
#выставка
#экономика
#серпухов
#московская область
#подмосковье
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Вице-премьер Белоусов: Экспорт российской нефти вышел на уровень 2021 года
21 декабря 2023, 16:41

Фото: istockphoto/Tryaging

Экспорт нефти из России в денежном выражении практически вышел на показатели 2021 года. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
По его словам, экспортные поставки сырой нефти на 7% превысили уровень 2021 года и составили около 250 миллионов тонн. Вице-премьер отметил, что этот показатель остаётся на комфортном уровне как для федерального бюджета, так и для компаний-поставщиков. Притом, что поставки нефти и нефтепродуктов в недружественные страны сократились в три раза.

Белоусов также рассказал, что доля несырьевых неэнергетических продуктов в общем объёме российского экспорта теперь составляет 84% по сравнению с 67% в 2021 году. Важную роль в этом сыграло развитие цифровой экосистемы «Одно окно» для экспортёров. Линейка доступных сервисов расширена до тридцати шести. В результате рост несырьевого неэнергетического экспорта в дружественные страны составил более 20% по отношению к 2021 году, заключил первый вице-премьер.

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