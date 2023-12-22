Аналитик Чернов: Доллар на следующей неделе будет не выше 95 рублей

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Аналитик Владимир Чернов спрогнозировал курс доллара на следующей неделе не выше 93-95 рублей.
«Волатильность, скорее всего, будет невысокой, поскольку никакой важной публикации макростатистики на следующей неделе е будет, но иногда в такие недели бывают резкие непредсказуемые движения котировок. Но выше 93-95 рублей стоимость американского доллара на следующей мы не ожидаем», — отметил в беседе с RT Чернов.
Он пояснил, что из-за католического рождества и, в связи с ним, приостановки валютных торгов долларом в США, Канаде и европейских странах, курс американской валюты на Московской бирже будет зависеть от внутреннего спроса и предложения. По словам специалиста, обычно спрос на доллар в последнюю неделю года возрастает, поэтому валюта может подорожать.
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