Аналитик Евстифеев допустил снижение доллара до 83-85 рублей

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Начальник аналитического управления банка Владимир Евстифеев заявил, что снижение доллара до отметок 83-85 рублей возможно.
«Вероятно, рубль предоставит ещё более комфортные уровни для покупки валюты на среднесрочную перспективу. До конца года ожидается консолидация курса доллара на уровне 90 рублей. При этом возможны временные откаты на 5-7% ниже этого уровня», — пояснил в беседе с Газета.ру Евстифеев.
А аналитик Сергей Раманинов заявил, что курс рубля начал крепнуть, что демонстрирует снижение курса доллара до отметки ниже 90 рублей впервые с 27 июля. Специалист объяснил такое положение дел высоким экспортом, требованиями по репатриации, продажей валютной выручки, которые способствовали увеличению притока валюты.
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