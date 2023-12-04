Аналитик Фетисов допустил радикальное повышение ставки ЦБ

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Начальник аналитического отдела банка Александр Фетисов допустил, что ЦБ может поднять ключевую ставку до 16% и более для борьбы с инфляцией.
Так, и сам Банк России признаёт, что несмотря на предыдущие повышения ключевой ставки, сохраняется ускоренный рост корпоративного кредитования.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Сергей Суверов предполагал, что доллар в декабре будет находится в диапазоне 88-92 рубля. Он объяснял, что на курс валюты влияет и то, что существенная часть государственных расходов финансируется в декабре.
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«Нельзя исключать и более радикального повышения с целью купирования вероятных инфляционных тенденций в начале 2024 года и сохранения прогнозного диапазона инфляции на 2024 год на уровне 4-4,5%», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Фетисов.
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Мелисса Тимофеева