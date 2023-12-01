Курс доллара поднялся выше 90 рублей

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1 декабря курс доллара на торгах на Московской Бирже стал расти. С момента открытия он успел превысить отметку в 90 рублей впервые с 20 ноября. Соответствующие данные были предоставлены площадкой.
Отмечается, что что торги на бирже начались с отметки 89,39 рубля за доллар. Максимальная стоимость доллара за сегодняшний день достигала уровня 90,08 рублей. Минимальным уровнем стоимости американской валюты за тот же период оказался равен 89,15 рубля за единицу.
Кроме того, за первое утро замы евро прибавил 74 копейки — на момент запуска торгов валюта стоила 97,37 рубля. Максимальная стоимость евро составляла 98,27 рубля.
Последний раз доллар опускался ниже 91 рубля 14 ноября.
Ранее глава департамента финансовой стабильности Центробанка России Елизавета Данилова, что в октябре и ноябре крупнейшие российские экспортеры повысили продажи иностранной валюты в стране более чем на треть. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Кроме того, за первое утро замы евро прибавил 74 копейки — на момент запуска торгов валюта стоила 97,37 рубля. Максимальная стоимость евро составляла 98,27 рубля.
Последний раз доллар опускался ниже 91 рубля 14 ноября.
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Алина Юрчак