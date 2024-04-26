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Аналитик спрогнозировал курс доллара на май

Аналитик Тумин: в мае доллар будет стоить 94-95 рублей
26 апреля 2024, 12:55
Фото: iStock/Lazy_Bear

Фото: iStock/Lazy_Bear

Сегодня на курс рубля сейчас оказывают активное влияние проинфляционные факторы. Об этом рассказал член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.
По его словам, сверхдоходы от продажи нефти и газа являются положительным фактором. Однако высокий уровень импорта при ограниченном экспорте и переориентация на внутренний спрос будут перегревать экономику.

При этом Тумин отметил, что ключевая ставка ЦБ России будет частично нивелировать этот процесс, но вместе с тем будет вымывать валюту со внутреннего рынка.



На сегодняшний день доллар стоит 92,28 рубля, евро — 99,03 рубля и 13 рублей — юань.

«Думаю, в ближайшее время мы будем наблюдать ослабление нашей нацвалюты. На мой взгляд, в мае мы увидим котировки в следующем диапазоне: порядка 94—95 рублей за доллар, до 101 рубля за евро и порядка 13,5 рубля за юань», — заключил аналитик в беседе с RT.

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В Подмосковье начался сев яровых
26 апреля 2024, 11:46

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Сев яровых культур ведётся в Московской области, в настоящее время засеяно около трёх тысяч гектаров из запланированных более чем 274 тысяч, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Весенние полевые работы уже стартовали. Всего в текущем году планируется засеять свыше 274 тысяч гектаров: в Подмосковье посадят пшеницу, картофель, ячмень, кукурузу, горох, сою, капусту и прочие культуры средней полосы», — отметил глава регионального Минсельхозпрода Владислав Мурашов.
Он добавил, что при посадке сои, кукурузы и зерновых культур используется, в основном, отечественный семенной материал.

В министерстве также сообщили, что сев яровых начался уже в десяти городских округах Московской области, наибольшие площади в настоящее время засеяны в Зарайске, Луховицах и Серебряных Прудах.

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#московская область
#подмосковье
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Власти Павлово-Посадского округа обсудили актуальные вопросы местного бизнеса
26 апреля 2024, 11:21

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Филипп Ефанов провёл круглый стол с представителями бизнес-сообщества муниципалитета, сообщает пресс-служба администрации округа.
Встреча состоялась на предприятии компании Certification Group, которая проводит лабораторные испытания продукции и оказывает услуги по сертификации и декларированию. В ходе встречи для предпринимателей провели экскурсию по лаборатории. Затем в рамках круглого стола Филипп Ефанов напомнил собравшимся о различных льготах для бизнеса, действующих в Московской области. Он также отметил важность участия предприятий в месячнике благоустройства.

«Бизнес-сообщество вовлечено в процесс уборки территорий, прилегающих к предприятиям и торговым объектам. Так держать», — сказал Ефанов.
Кроме того, участвующая во встрече главврач Павлово-Посадской центральной районной больницы Марина Мягченкова рассказала о важности диспансеризации для работников предприятий. Была также затронута тема празднования предстоящего Дня предпринимателя и отмечен вклад бизнес-сообщества в поддержку бойцов в зоне СВО.

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#павловский посад
#бизнес
#предприниматели
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Аналитики прогнозируют сохранение ключевой ставки на уровне 16% годовых
Аналитики уверены, что ЦБ РФ сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых
26 апреля 2024, 05:30

Фото: istock / Vladislav Zolotov

Центробанк сохранит ключевую ставку на уровне 16% годовых. Об этом пишет РИА Новости.
«Мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 16%, но допускаем ужесточение сигнала о перспективах денежно-кредитной политики через повышение прогноза средней ключевой ставки на 2024-2025 годы», — заявил главный аналитик ПСБ Денис Попов.
С ним также согласился старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов. Он предположил, что Банк России может дать сигнал о необходимости сохранения высокой ключевой ставки на более длительный период, чем ожидалось.

Эксперт отметил, что ускорение корпоративного и потребительского кредитования в марте свидетельствуют на преждевременность снижения ставки.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ обсудит с депутатами Госдумы меры по борьбе с мошенничеством. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
#банк
#центробанк
#банк россии
#новости
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В Московской области открылась первая баня премиум-класса
25 апреля 2024, 22:32

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Первая общественная баня премиум-класса открылась в Одинцово. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Новый новый двухэтажный банный комплекс «Окулово» заработал в Одинцове

«Развитию банной отрасли в регионе уделяется большое внимание. Сегодня на территории области работает свыше 800 банных комплексов. Из них порядка 350 объектов являются социально ориентированными и предоставляют скидки для отдельных категорий граждан. Инвесторы могут получить земельный участок для строительства банно-оздоровительного комплекса в аренду без торгов. Это безусловно способствует повышению качества оказываемых услуг населению и развитию внутреннего туризма», — сообщил замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.

Стоит отметить, что в новом комплексе гости и жители региона могут воспользоваться обширным выбором услуг: царь-парная, парение березовыми, дубовыми вениками, медовое и таежное парение, а также парение «По-гусарски».

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Предприниматель запустит во Фрязине производство мебели в помещении за 1 рубль
25 апреля 2024, 22:02

Фото: Istockphoto / SeventyFour

Индивидуальный предприниматель стал участником подмосковной программы «Помещение за 1 рубль». На арендованных площадях он планирует организовать небольшое производство, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
«В подмосковном Фрязине появится производство мебели и кашпо из экоротанга. Площади предприниматель получил по программе «Помещение за 1 рубль». Заявленный объём инвестиций в ремонт помещения и запуск производства – 700 тыс. рублей», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
По условиям программы подмосковные предприниматели могут получить в льготную аренду помещения или здания, находящиеся в муниципальной собственности и нуждающиеся в ремонте или реконструкции.
«В Подмосковье по программе «Помещение за 1 рубль» уже передано более 200 объектов недвижимости. Получить её за рубль без торгов может малое или среднее предприятие, где работают не более 250 человек, а выручка составляет до 2 млрд рублей. Взять в аренду помещение можно на 10 лет, здание – на 15. Арендатор обязан отремонтировать недвижимость за полтора года или реконструировать за три», – уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Подобрать помещение можно на Инвестиционной карте Московской области. Заявку рассмотрят за 10 рабочих дней.

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#московская область
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ЦБ видит тенденцию на снижение инфляции — Путин
25 апреля 2024, 19:59

Фото: сайт Кремля

Угроза инфляции в России еще есть, но тенденции положительные, заявил президент РФ Владимир Путин, пишет ТАСС.
Как отметил глава государства на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, судя по объективным тенденциям, которые складываются в экономике, снижение ключевой ставки Центрального Банка должно произойти.

Президент подчеркнул, что находится в постоянном контакте с главой ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной, которая, по его словам, отметила, что угроза инфляции в России еще есть.

Кроме этого, в стране работают над донастройкой налоговой системы, в настоящее время готовятся предложения. Также следует поддерживать приобретение или создание российскими компаниями инфраструктуры за рубежом, добавил он.

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#центральный банк россии
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Путин назвал донастройку налоговой системы шагом к улучшению инвестклимата
25 апреля 2024, 18:24

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что донастройка налоговой системы в РФ должна стать одним из шагов для улучшения инвестклимата. Об этом Путин сообщил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Глава государства отметил, что правительство обсуждает предложения с регионами, общественными объединениями и парламентариями, продолжая работу над данным вопросом. По словам президента, налоговые изменения должны обеспечивать более справедливое распределение нагрузки, а также стимулировать бизнес.

Владимир Путин заключил, что государство продолжит оказывать поддержку российскому бизнесу.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в РФ назрела необходимость налоговой донастройки. Силуанов подчеркнул, что при рассмотрении предложений власти будут исходить из принципа справедливого налогообложения.

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Стало известно, сколько российских пенсионеров продолжают работать
Голикова сообщила, что более 60% российских пенсионеров продолжают работать
25 апреля 2024, 16:53

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что после оформления пенсий на рынок труда возвращаются более 60% граждан пенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Отмечается, что из-за повышения пенсионного возраста число самозанятых увеличилось на 2,7 миллиона человек. Голикова рассказала, что уровень работающих граждан в возрасте от 40 до 54 лет по итогам 2023 года достиг максимальных 93%.

Уточняется, что подобных показателей в этой возрастной категории никогда ранее не наблюдалось.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что в РФ назрела необходимость налоговой донастройки. По словам Силуанова, одной из ключевых задач реформы станет создание благоприятных условий для инвестиций компаний.

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#работа
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Фермеры Подмосковья получили с начала года более 680 га земли
25 апреля 2024, 16:27

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 680 гектаров земель сельскохозяйственного назначения получили в текущем году 16 фермерских хозяйств Подмосковья, участвующих в государственной программе по поддержке сельского хозяйства, сообщает пресс-служба Минимущества Московской области.
«В рамках государственной программы земля фермерским хозяйствам предоставляется в аренду без проведения торгов на период до пяти лет. Так, с начала года в 16 городских округах региона мы передали в аренду 25 земельных участков, находящихся в муниципальной и областной собственности», — отметила глава министерства Наталья Адигамова.
Она добавила, что передача земли фермерам нацелена как на поддержку агропромышленного комплекса, так и на вовлечение участков в сельхозоборот.

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#земельные участки
#минимущества
#наталья адигамова
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