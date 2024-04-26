Аналитик спрогнозировал курс доллара на май

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Сегодня на курс рубля сейчас оказывают активное влияние проинфляционные факторы. Об этом рассказал член экспертного совета по развитию цифровой экономики при Комитете по экономической политике Государственной думы Валерий Тумин.
По его словам, сверхдоходы от продажи нефти и газа являются положительным фактором. Однако высокий уровень импорта при ограниченном экспорте и переориентация на внутренний спрос будут перегревать экономику.
При этом Тумин отметил, что ключевая ставка ЦБ России будет частично нивелировать этот процесс, но вместе с тем будет вымывать валюту со внутреннего рынка.
На сегодняшний день доллар стоит 92,28 рубля, евро — 99,03 рубля и 13 рублей — юань.
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При этом Тумин отметил, что ключевая ставка ЦБ России будет частично нивелировать этот процесс, но вместе с тем будет вымывать валюту со внутреннего рынка.
На сегодняшний день доллар стоит 92,28 рубля, евро — 99,03 рубля и 13 рублей — юань.
«Думаю, в ближайшее время мы будем наблюдать ослабление нашей нацвалюты. На мой взгляд, в мае мы увидим котировки в следующем диапазоне: порядка 94—95 рублей за доллар, до 101 рубля за евро и порядка 13,5 рубля за юань», — заключил аналитик в беседе с RT.
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Элина Позднякова