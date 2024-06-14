Аналитик Трифонов спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

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Аналитик Анатолий Трифонов предположил, что курс доллара на следующей неделе будет на уровне 95,5 руб.
Причиной такой ситуации он назвал панический спрос россиян на валюту.
Ранее бывший зампред Центробанка Сергей Дубинин предположил, что рубль после новых санкций Соединённых Штатов Америки будет варьироваться от 80 до 95 рублей.
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«Наши оценки внебиржевого рынка показывают текущее укрепление доллара до 95,5 рублей за доллар, но не исключаем коррекции курса на следующей неделе по мере снижения панического спроса. Официальный курс ЦБ может измениться даже в большей степени — мы не ожидаем большой активности по продаже валюты из-за высоких банковских спредов», — пояснил в беседе с Газета.ру Трифонов.
Ранее бывший зампред Центробанка Сергей Дубинин предположил, что рубль после новых санкций Соединённых Штатов Америки будет варьироваться от 80 до 95 рублей.
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Мелисса Тимофеева