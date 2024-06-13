Экс-зампред ЦБ Дубинин спрогнозировал курс доллара после санкций США

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Экс-зампред Центробанка Сергей Дубинин предположил, что рубль после новых санкций США будет варьироваться от 80 до 95 рублей.
«Всё в целом ставит рубль в достаточно уязвимое положение. Укрепляться он вряд ли будет, но я думаю, что, по сути, кардинальных изменений скачками до новых высот не будет. Я думаю, что сейчас только первая реакция может быть болезненной. А после этого — в сегодняшнем необъявленном, но реально существующем коридоре: от 80 до 95 будет оставаться», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Дубинин.
Ранее Банк России впервые после введения санкций против Мосбиржи, из-за которых площадка прекратила торги долларами и евро, установил официальные курсы валют.
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Мелисса Тимофеева