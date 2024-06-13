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Россиянам раскрыли, когда индекс Мосбиржи вернётся к обычным значениям

Аналитик Шнейдерман спрогнозировал нормализацию индекса Мосбиржи
13 июня 2024, 15:08
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что уже через несколько недель индекс Мосбиржи вернётся к обычным значениям.
«Падение индекса Мосбиржи и ключевых эмитентов, особенно банковских организаций, вполне объяснимо на фоне сообщений о введении санкций в отношении Мосбиржи и всех её дочерних компаний. Такие новости обрушивают рынок. Вместе с тем, полагаем, это не продлится долго, и уже через неделю-две индекс вернётся к обычным значениям. Рынок быстро адаптируется», — отметил в беседе с RT Шнейдерман.

А экономист Елена Ведута объяснила, почему в этом году не стоит строить дачу в кредит.



«Нас ждёт инфляция, и отдавать кредиты теперь будет всё сложнее. Многие ошибочно думают, что возьмут кредит, деньги обесценятся, но государство у нас непростое, оно может пересмотреть условия и проиндексировать взятый тобой кредит», — указала в беседе с Общественной Службой Новостей Ведута.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами после введения санкций против России.

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Для предпринимателей Подмосковья проведут тренинг по продвижению
13 июня 2024, 11:25

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Бесплатный очный тренинг «Инструменты продвижения и позиционирование, которое продаёт», проведут для предпринимателей Московской области в среду, 19 июня, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.
«На тренинге бизнесменам объяснят, как создать уникальное предложение и продвигать его в интернете. Будут также рассмотрены ключевые действия для создания личного бренда и способы определения целевой аудитории и конкурентов при помощи профайлинга», — говорится в сообщении.
Кроме того, предпринимателям расскажут, как выбрать оптимальную контент-стратегию и привлечь подписчиков.

Тренинг проведёт интернет-маркетолог, выступит эксперт по личному бренду Ильяна Левина.

Мероприятие состоится в коворкинг-центре «Точка кипения — Коммуна» в Москве. Тренинг начнётся в 11 утра и продлится четыре часа. Для того, чтобы принять в нём участие, необходимо пройти онлайн-регистрацию, заявки принимаются до 9 утра 19 июня.

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ФРС США не стала менять базовую ставку
ФРС США решила сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25–5,5%
13 июня 2024, 06:34

Фото: istock / ablokhin

Федеральная резервная система (ФРС) США приняла решения сохранить базовую процентную ставку на уровне 5,25-5,5% годовых. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
«Решено сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне от 5-1/4 до 5-1/2%», — указано в заявлении.
Решение было принято по итогам июньского заседания ФРС. По данным регулятора, экономическая активность в государстве растет уверенными темпами, как и показатели трудовой занятости граждан.

Напомним, ФРС подняла процентную ставку до нынешнего показателя в июле 2023 года, чтобы повысить занятость и сохранить уровень инфляции в 2%. Регулятор оставляет эту ставку уже в шестой раз подряд.

До этого сообщалось, что США запретят оказывать РФ услуги в сфере программного обеспечения и IT. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Центробанк приостановил торги гонконгским долларом
ЦБ: Россия приостановила торги гонконгским долларом с 13 июня
13 июня 2024, 06:12

Фото: istock / danielvfung

Центробанк с 13 июня приостанавливает торги гонконгским долларом и меняет время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгметаллов Мосбиржи. Об этом сказано в сообщении регулятора на сайте.
В четверг торговые сессии на валютном рынке, рынке драгметаллов и срочном рынке Мосбиржи начнутся с 9:50 по московскому времени. Обычно торги стартуют в 7:00 по мск.

12 июня Минфин США сообщил о введении нового пакета антироссийских. В перечень попали Мосбиржа и ее «дочки» — Национальный расчетный депозитарий и Национальный клиринговый центр. По этой причине биржа приостановила проведение торгов и расчеты поставочных инструментов в долларах и евро.

Позже зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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США запретят оказывать РФ услуги в сфере программного обеспечения и IT
13 июня 2024, 00:17

Фото: istock / gorodenkoff

США запретили своим гражданам и компаниям предоставлять некоторые услуги на территории РФ. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на объявление американского ведомства.
В документе указано, что под запрет попали консалтинговые и дизайнерские услуги в области IT-технологий, а также услуги информационной поддержки и облачные услуги для ряда категорий ПО. В их число попало программное обеспечение для управления предприятием и для проектирования и производства.

«Экспорт, реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно из США или лицом из США услуг по IT-консалтингу, проектированию, IT-поддержки или облачных услуг для соответствующего программного обеспечения любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации», — сказано в объявлении о введении новых ограничений.
Отмечается, что запрет вступит в силу с 12 сентября 2024 года

Ранее в России высказались о последствиях санкций США в отношении Мосбиржи. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В России высказались о последствиях санкций США в отношении Мосбиржи
Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами
13 июня 2024, 00:06

Фото: istock / Lazy_Bear

Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами после введения санкций против России. Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».
Как отметил Делягин, «не очень понятно», как проводить торги в долларах на Мосбирже. Но так как это торги внутри государства, по мнению собеседника издания, процесс будет переналажен и долги будут продолжаться.

«Я думаю, что просто некоторое время понадобится», — заявил Делягин.
Депутат допустил, что Мосбиржа нуждается в написании нового порядка или перемещения торгов на другую площадку.

До этого сообщалось, что что Мосбиржа не будет проводить торги долларом США и евро 13 июня из-за новых санкций со стороны минфина Штатов. Акции площадки резко упали после введения рестрикций. Отмена не будет касаться других инструментов, помимо валютных пар с американским долларом и евро.

Ранее сообщалось, что США ввели санкции против лиц из России и Китая в связи с СВО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Мосбиржа в связи с санкциями США 13 июня не будет проводить торги долларом и евро
12 июня 2024, 18:18

Фото: iStock/AUDINDesign

Мосбиржа в связи с санкциями США 13 июня не будет проводить торги долларом США и евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на площадку.
По данным площадки, Мосбиржа обладает необходимыми инструментами для обеспечения бесперебойности торгов. Уточняется, что Мосбиржа также продолжит предоставлять своим клиентам доступ ко всем сегментам.

Примечательно, что на срочном рынке торги проводятся в прежнем режиме.

Напомним, 12 июня текущего года Минфин США расширил антироссийский санкционный список, включив в него более тридцати физических лиц и свыше двухсот юридических лиц. В санкционный список вошли Московская биржа, Национальный клиринговый центр, страховая компания «СОГАЗ» и другие компании.

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Немецкая Uniper расторгла контракты с «Газпромом»
12 июня 2024, 11:07

Фото: istockphoto/RYosha

Немецкая компания Uniper объявила о расторжении контрактов на поставку газа с «Газпром экспортом», сообщило издание «Коммерсантъ».
Компания приняла решение разорвать соглашение с «Газпром экспортом» после благоприятного исхода арбитражного разбирательства. Суд также постановил выплатить Uniper более €13 млрд компенсации за неисполнение поставок газа.

Контракт был рассчитан до 2035 года, однако поставки в Германию прекратились в конце августа 2022 года. Uniper сочла форс-мажор, объявленный «Газпромом», нарушением условий договора.

13 марта арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Газпром экспорта» против Uniper Global Commodities SE и Metha-Methanhandel GmbH, запретив немецким трейдерам продолжать разбирательства в международных арбитражных судах.

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На Украине нелегально вывозят большую часть зерна
В Киеве признали, что теряют миллионы долларов от нелегального экспорта зерна
11 июня 2024, 23:39

Фото: istock / Henadzi Pechan

Заместитель генпрокурора Украины Дмитрий Вербицкий признал, что государство теряет миллиарды гривен каждый год из-за недобросовестных предприятий, экспортирующих зерно. Об этом он сказал в эфире единого информационного телемарафона.
«Большинство зерна идет нелегально — не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет, и страна теряет миллиарды гривен», — заявил Вербицкий.
Как утверждает правоохранитель, ранее попытку вывезти из Украины более 40 контейнеров сельхозпродукции удалось пресечь. Продукция была приобретена за наличные средства, а предприятие при этом уклонилось от выплаты налогов на сумму порядка 32 миллионов гривен (более 70,4 миллиона рублей),

В конце мая сообщалось, что экспорт зерна из России с начала сельхозгода на 10 млн тонн превысил прошлый год. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#государство
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В Подмосковье запустят импортозамещающее производство медицинских изделий
11 июня 2024, 22:25

Фото: Istockphoto / MarinaLitvinova

Компания «Юнимед» запустит производство медицинских изделий в Одинцовском городском округе. Для этого она получит льготный заём в Фонде развития промышленности Московской области, сообщили в пресс-службе Миниинвеста региона.
Фонд одобрил заявку инвестора на льготный заём по программе «Приобретение оборудования». Проект компании направлен на импортозамещение.
«Юнимед» инвестирует свыше 40 млн рублей в запуск производства шовного материала для медицинских целей. ФРП Подмосковья готов поддержать этот инвестпроект. Сумма займа превысит 13 млн рублей. Запуск производства запланирован на будущий год. Его мощность составит около 750 тыс. комплектов в год», – рассказали в ведомстве.
На предприятии планируют создать более 30 рабочих мест. Информацию о льготных займах ФРП Московской области можно найти на сайте.

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