Россиянам раскрыли, когда индекс Мосбиржи вернётся к обычным значениям

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Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман заявил, что уже через несколько недель индекс Мосбиржи вернётся к обычным значениям.
«Падение индекса Мосбиржи и ключевых эмитентов, особенно банковских организаций, вполне объяснимо на фоне сообщений о введении санкций в отношении Мосбиржи и всех её дочерних компаний. Такие новости обрушивают рынок. Вместе с тем, полагаем, это не продлится долго, и уже через неделю-две индекс вернётся к обычным значениям. Рынок быстро адаптируется», — отметил в беседе с RT Шнейдерман.
А экономист Елена Ведута объяснила, почему в этом году не стоит строить дачу в кредит.
«Нас ждёт инфляция, и отдавать кредиты теперь будет всё сложнее. Многие ошибочно думают, что возьмут кредит, деньги обесценятся, но государство у нас непростое, оно может пересмотреть условия и проиндексировать взятый тобой кредит», — указала в беседе с Общественной Службой Новостей Ведута.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин допустил введение нового формата работы Мосбиржи с долларами после введения санкций против России.
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