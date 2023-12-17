Аналитики New York Times оценили потери покинувших Россию западных компаний

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Аналитики издания The New York Times подсчитали финансовые потери западных компаний, покинувших российский рынок. С начала специальной военной операции они потеряли 103 миллиарда долларов.
В публикации также указано, что большинство иностранных компаний продолжают работать в России, не желая терять вложенные миллиарды. По словам президента РФ Владимира Путина, страна потеряла около 50 миллиардов долларов из-за ухода западного бизнеса. Однако российская экономика уже сумела их компенсировать, в том числе благодаря импортозамещению.
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Александр Бойцов